A napelemes energiatermelés mára nem úri huncutság, elérhetőbb, mint gondolnánk

Bár manapság egyre népszerűbb téma a környezetvédelem és a klímatudatosság, sokan csak beszélnek arról, hogy meg kellene óvni a környezetet, valójában annál kevesebben tesznek érte. Pedig bizonyos korszerű technológiák használatával nem csupán a környezetet, de pénztárcánkat is kímélni tudjuk. Ezek közé tartozik a napelemes rendszerek felszerelése otthonunkra, ami ma már nem úri huncutság, az átlagemberek is megengedhetik maguknak, ráadásul visszahozza az árát.

Napjainkra a hálózatba visszatápláló napelemes rendszer az egyik legkényelmesebb napenergia-hasznosítási mód, és még a felépítése is viszonylag egyszerű.

Magyarországon a napelemes rendszerek telepítésére a családi házak többsége alkalmas.

Egy napelem kevesebb, mint két négyzetméter alapterületű. Egy teljes rendszer pedig átlagosan 24-25 négyzetméter helyet foglal el a tetőn.

Elmagyarázzuk, hogyan válts 10 lépésben napelemes rendszerre otthonodban.

1.Tervezés és helyszíni szemle

A napelemes rendszer telepítése céljából fontos tényező a tető típusa, annak dőlésszöge és terhelhetősége. Természetesen a tető tájolása is alapvető szempont, a legnagyobb mennyiségű energiát ugyanis a déli fekvésű házakra telepített elemek szolgáltatják. Más-más technológiákat kell alkalmazni a tető héjazata szerint is, tehát nem mindegy, hogy a fedélszerkezet milyen anyagból készült. A rendszer telepítője tehát elsődlegesen helyszíni szemlét tart.

2. A tető ellenőrzése

Fontos állomás a tető statikai állapotának felmérése, amely során az esetleges rejtett hibákat is feltérképezik. Ez kulcsfontosságú, a nem megfelelően telepített elemek életveszélyt is jelenthetnek, például ha a fejünkre potyognak.

3. A tartósínek, rögzítők, acél kampók és egyedi tartószerkezet felszerelése

Amit egészen biztosan meg kell vásárolnunk az elsők közt, az az elemeket a tető tartószerkezetére vagy gerendázatára erősítő tartós sín és/vagy kampók. Ennek felszerelését érdemes szakemberre bízni. Lehetőleg olyat érdemes választani, aki az egész rendszer telepítését vállalja. Már olyan energiaszolgáltatók is vannak a piacon, amelyek ezt már elvégzik.

4. Speciális profillal kiképzett alumínium tartósínek elhelyezése

A napelemek tartósíneit különleges rozsdamentes csavarokkal erősítik fel. A keret és a teljes tartószerkezet alumíniumból készül, ez biztosítja a hosszú élettartamot, főként azt, hogy az időjárás ne tudjon kárt tenni a rendszerben.

5. A napelem táblák rögzítése

A napelem panelek hátán található csatlakozó dobozok a napelemek összeköttetéséért felelnek. A kábelek összekötéséhez pedig speciális vízzáró csatlakozókat használnak fel. Ezeket a táblákat rögzítik a tetőre szerelt sínekre.

6. Átalakító felszerelése

Fontos tudni, hogy a napelem egyenáramot termel, de szerencsére létezik olyan átalakító (inverter), ami váltakozó árammá alakítja a megtermelt egyenáramot, így igazodik a közüzemi hálózat frekvenciájához, feszültségéhez, és a háztartásba vezethető. Ez az átalakító elengedhetetlen a rendszer működtetése során.

7. A napelemek és az átalakító rendszerbe kötése

Kábelek és csatlakozók segítségével a felépült rendszer egészét integrálni kell a ház villamosenergia rendszerébe.

8. Védelmi berendezések felszerelése

Fontos a biztonság. Az egyenáram védelméről a szolár kábel gondoskodik, ami a tető és a biztosító berendezés között húzódik. Ezen kívül minden rendszerhez tartozik egy túlfeszültség védelmi berendezés is.

9. Próbaüzem

A próbaüzem során a kivitelező kipróbálja, hogy a napelemes rendszer megfelelően működik-e és teljesen mértékben kész-e az átadásra.

10. A villanyóra cseréje

Utolsó lépésként a villanyóra cseréje történik meg, ezt a szolgáltató végzi, amelyek közül van olyan, mely a teljes telepítést is vállalja. A villanyóra cserének ez esetben külön díja nincs, de ha új villanyórára is szükségünk van, akkor magának az órának van díja. Az elektromos művekkel való egyeztetés elkerülhetetlen, a hivatali ügyintézés időtartama akár három hónap is lehet. Azonban maga a napelem beszerelése viszonylag gyorsan történik: ha megvannak az alkatrészek, a tetőre való felszerelés és a rendszer csatlakoztatása 2 napnál nem tart tovább.