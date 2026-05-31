Ilyen egy igazi sportember: az utolsó 11-est elrontó ellenfelet vigasztalta a PSG csapatkapitánya

Gabrielnek, az Arsenal 28 éves belső védőjének remek idénye volt, fontos bástyája volt az angol bajnoki címet besöprő londoni csapatnak, a bajnokságban például 3 góllal és 4 gólpasszal zárt, és folyamatos veszélyt jelentett az ellenfél kapujára minden pontrúgásnál.

A brazil hátvéd a PSG elleni BL-döntőn is odatette magát,

13 alkalommal tisztázott, volt 1-1 blokkja és szerelése, valamint a földön (1/1) és a levegőben (szintén 1/1) sem veszített el párharcot.

Ám az Arsenal korán megszerzett előnye a 65. percben elfogyott, Ousmane Dembélé büntetőből egyenlített, és mivel sem a rendes játékidő hátralévő részében, sem a hosszabbításban nem született újabb gól, így jöhettek a tizenegyesek.

Az első tizenegyesére még sokáig emlékezni fog

Az első hibázó Eberechi Eze volt, de rögtön a következő körben David Raya visszahozta az Arsenal reményeit azzal, hogy kitolta Nuno Mendes félmagas lövését.

Az utolsó pár előtt 3-3-ra álltak a felek, majd a csereként beállt Lucas Beraldo pontosan célzott, és ekkor következett Gabriel, akinek szintén be kellett találnia ahhoz, hogy ne érjen véget a döntő.

Ő azonban túlságosan megemelte a labdát, amely a léc fölött zúgott el, így kezdődhetett a párizsi örömünnep, a PSG 2025 után 2026-ban is Európa legjobb csapata lett.

Az Opta statisztikája alapján legutóbb 2005-ben fordult elő, hogy egy BL-döntőn valaki a kapu fölé lőtte a tizenegyesét, akkor is egy brazil tett így, méghozzá Serginho, és a Milan – amely az első félidő után még 3-0-ra vezetett – el is vesztette a Liverpool elleni finálét. Gabrielnek ez volt az első tizenegyese Arsenal-mezben, nem tévedünk, ha azt írjuk, nehezen fogja elfelejteni.

Tombolás helyett inkább vigasztalt

A PSG-játékosok egyből rohantak be ünnepelni, a csapatkapitány Marquinhos azonban nem tartott a többiekkel, inkább odament honfitársához, Gabrielhez, hogy megvigasztalja. Csodás gesztus volt tőle.

Marquinhos comforts his international teammate Gabriel after his penalty miss costs Arsenal the Champions League…🥺🇧🇷

Marquinhos tudja, milyen érzés elvinni a tragikus hős szerepét egy tizenegyespárbajban, a 2022-es vébén az ő rontása után estek ki a brazilok a horvátok elleni negyeddöntőben. A Carlo Ancelotti által kijelölt vb-keretbe mind Gabriel, mind Marquinhos bekerült, úgyhogy a két védő vállvetve harcolhat azért, hogy Brazília 2002 után újra világbajnok legyen.