Foci

Ilyen egy igazi sportember: az utolsó 11-est elrontó ellenfelet vigasztalta a PSG csapatkapitánya

Julian Finney - UEFA / UEFA via Getty Images
admin Dajka Balázs
2026. 05. 31. 04:44
Ahogy a mondás tartja: győzni is tudni kell. Marquinhos, az immár kétszeres BL-győztes PSG csapatkapitánya az Arsenal elleni döntő tizenegyespárbaja után megmutatta, hogy nagyszerű (sport)ember.

Gabrielnek, az Arsenal 28 éves belső védőjének remek idénye volt, fontos bástyája volt az angol bajnoki címet besöprő londoni csapatnak, a bajnokságban például 3 góllal és 4 gólpasszal zárt, és folyamatos veszélyt jelentett az ellenfél kapujára minden pontrúgásnál.

A brazil hátvéd a PSG elleni BL-döntőn is odatette magát,

13 alkalommal tisztázott, volt 1-1 blokkja és szerelése, valamint a földön (1/1) és a levegőben (szintén 1/1) sem veszített el párharcot.

Ám az Arsenal korán megszerzett előnye a 65. percben elfogyott, Ousmane Dembélé büntetőből egyenlített, és mivel sem a rendes játékidő hátralévő részében, sem a hosszabbításban nem született újabb gól, így jöhettek a tizenegyesek.

Az első tizenegyesére még sokáig emlékezni fog

Az első hibázó Eberechi Eze volt, de rögtön a következő körben David Raya visszahozta az Arsenal reményeit azzal, hogy kitolta Nuno Mendes félmagas lövését.

Az utolsó pár előtt 3-3-ra álltak a felek, majd a csereként beállt Lucas Beraldo pontosan célzott, és ekkor következett Gabriel, akinek szintén be kellett találnia ahhoz, hogy ne érjen véget a döntő.

Ő azonban túlságosan megemelte a labdát, amely a léc fölött zúgott el, így kezdődhetett a párizsi örömünnep, a PSG 2025 után 2026-ban is Európa legjobb csapata lett.

Az Opta statisztikája alapján legutóbb 2005-ben fordult elő, hogy egy BL-döntőn valaki a kapu fölé lőtte a tizenegyesét, akkor is egy brazil tett így, méghozzá Serginho, és a Milan – amely az első félidő után még 3-0-ra vezetett – el is vesztette a Liverpool elleni finálét. Gabrielnek ez volt az első tizenegyese Arsenal-mezben, nem tévedünk, ha azt írjuk, nehezen fogja elfelejteni.

6:10-nél látható a mindent eldöntő tizenegyes:

Tombolás helyett inkább vigasztalt

A PSG-játékosok egyből rohantak be ünnepelni, a csapatkapitány Marquinhos azonban nem tartott a többiekkel, inkább odament honfitársához, Gabrielhez, hogy megvigasztalja. Csodás gesztus volt tőle.

Marquinhos tudja, milyen érzés elvinni a tragikus hős szerepét egy tizenegyespárbajban, a 2022-es vébén az ő rontása után estek ki a brazilok a horvátok elleni negyeddöntőben. A Carlo Ancelotti által kijelölt vb-keretbe mind Gabriel, mind Marquinhos bekerült, úgyhogy a két védő vállvetve harcolhat azért, hogy Brazília 2002 után újra világbajnok legyen.

