2026artemis-2artemis-programcsang-o-7
Tech

Jövőre ismét ember érheti el a Holdat

Vast
A Haven–1 űrállomás illusztrációja.
admin Stéger Dávid
2025. 12. 26. 12:30
Vast
A Haven–1 űrállomás illusztrációja.
Mára megszokhattunk, hogy az űrügynökségek és -vállalatok ígéreteivel meg lehet tölteni a padlást, miközben valós teljesítményeik rendre elmaradnak a várakozásoktól. A 2026-os évre is van már bőven vállalásuk, de ezúttal vajon mennyit sikerül véghez is vinniük ezek közül?

Még mindig zajlik, ám az elmúlt években mintha veszített volna lendületéből az új űrverseny. Számos, 2025-re tervezett küldetést halasztottak el, többet már sokadik alakommal, ami a NASA szigorú biztonsági előírásaival és a magánűrcégek lemaradásaival egyaránt összefügg. Éppen ezért 2026 az ígéretek beváltásának, az elmaradások pótlásának éve lehet az űrkutatásban, főleg az Egyesült Államokban. Ha viszont ebben az esztendőben sem sikerül az előrelépés, úgy Amerika könnyen elveszítheti a vezető pozícióját a világűrben. Szorosan ott van már a sarkában ugyanis Kína, amely az elmúlt években erős űripart épített fel, és több, korábban példátlan missziót sikerrel teljesített.

Lapunk összegyűjtötte a két versenyző nagyhatalom és a magáncégek legfontosabb, 2026-ra tervezett űrküldetéseit, amelyek megvalósulása fontos mérföldkő lehet a célvonalhoz vezető úton.

A cikk tartalmából

2026-ra számos űrküldetés megvalósítását tűzték ki, egyebek mellett

  • új űrállomást bocsátanának fel,
  • életet keresnének a Vénuszon
  • és számos szondát küldenének a Hold felszínére.

Vajon mennyit sikerül ebből megvalósítani?

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Tóth Andi elmondta, milyen viszonyban vannak egykori mentorával, Szikora Róberttel
Horváth Éva: Sikerült teljesítenem a célom, miszerint karácsonyra járni fogok!
Pénteken újra láthatjuk majd a Napot
Egy anyuka szerint a futár ellopta a fia karácsonyi ajándékát
Magyar Péter a Partizán-interjúról: Le akartak beszélni, hogy bemenjek
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik