Még mindig zajlik, ám az elmúlt években mintha veszített volna lendületéből az új űrverseny. Számos, 2025-re tervezett küldetést halasztottak el, többet már sokadik alakommal, ami a NASA szigorú biztonsági előírásaival és a magánűrcégek lemaradásaival egyaránt összefügg. Éppen ezért 2026 az ígéretek beváltásának, az elmaradások pótlásának éve lehet az űrkutatásban, főleg az Egyesült Államokban. Ha viszont ebben az esztendőben sem sikerül az előrelépés, úgy Amerika könnyen elveszítheti a vezető pozícióját a világűrben. Szorosan ott van már a sarkában ugyanis Kína, amely az elmúlt években erős űripart épített fel, és több, korábban példátlan missziót sikerrel teljesített.

Lapunk összegyűjtötte a két versenyző nagyhatalom és a magáncégek legfontosabb, 2026-ra tervezett űrküldetéseit, amelyek megvalósulása fontos mérföldkő lehet a célvonalhoz vezető úton.