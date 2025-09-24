Kitűzték a következő emberes holdmisszió dátumát

Akár már február 5-én elindulhat az Artemis–2 küldetés, amely az első emberes holdmisszió lesz 1972 óta – jelentette be Lakiesha Hawkins, a NASA igazgatóhelyettese szeptember 23-án, a texasi Johnson Űrközpontban. A küldetés alkalmával az Orion űrkapszula megkerüli majd a Holdat négy asztronautával a fedélzetén.

A jövőre startoló misszió az ambiciózus Artemis-program része, amely egyebek mellett egy holdbázis, valamint az égitest körül keringő űrállomás létrehozására is törekszik. Az Artemis–2-nek az eredeti tervek szerint már 2024 novemberében el kellett volna indulnia, ám biztonsági okokra hivatkozva 2025 szeptemberére, majd 2026 elejére halasztották. A jelenlegi állás szerint legkorábban február 5-én, legkésőbb április 26-án veheti kezdetét

– foglalta össze a Space.com.

A küldetés parancsnoka Reid Wiseman, a NASA veteránja, a pilóta szerepét Victor Glover tölti be, mellettük pedig ​Christina Koch, a leghosszabb űrrepülés női rekordere, valamint Jeremy Hansen, a Kanadai Űrügynökség tagja kap még helyet az Orion fedélzetén. Utazásuk várhatóan mintegy 10 napig tart majd.

Az űrhajósok mellé akár az ön neve is felkerülhet az Orion űrkapszulára, hogy miként, arról itt írtunk részletesen.

Ha a misszió sikeresen zárul, az Artemis-program következő lépcsőfoka az Artemis–3 lesz, amely részeként két ember léphet a Hold felszínére. A következő emberes holdra szállás legkorábban 2027 közepén valósulhat meg, pontos menetéről itt írtunk bővebben.