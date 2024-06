Sosem látott holdköveket hozhatott a Földre Kína

Történelmi küldetésének teljesítése után kedden hazatért a kínai Csang-o–6 űrszonda – írja a CNN. Az eszköz a világon elsőként szállított olyan mintákat a Földre, amelyeket a Hold túlsó oldaláról gyűjtött be.

A visszatérő kapszula Belső-Mongóliában ért földet, helyi idő szerint délután 2-kor. A Kínai Központi Televízió felvételén látható is, amint a modul ejtőernyőn ereszkedik le a pusztaságba.

A Kínai Nemzeti Űrügynökség vezetője teljes sikernek könyvelte el a szonda misszióját, amelynek helyzetét landolása után pár perccel be is mérték. A Csang-o–6 feltehetőleg mintegy 2 kilogrammnyi holdport és kőzetet hozott a Földre, amelyet először kínai tudósok fognak megvizsgálni, később azonban nemzetközi kutatók is hozzáférhetnek majd.

Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, a Csang-o–6 június 2-án, magyar idő szerint hajnali fél 1 környékén landolt a Hold túlsó oldalán, amely a Földről sosem látható. A mintákat egy fúró és egy mechanikus kar segítségével volt képes begyűjteni a Hold déli sarkához közeli Aitken-medencében. Ez a hatalmas kráter mintegy 4 milliárd évvel ezelőtt formálódott, ezért az innen származó kőzetek akár a Naprendszer és a Föld korai időszakáról is mesélhet a tudósoknak, sőt John Pernet-Fisher holdgeológiai szakértő szerint akár olyan köveket is hozhatott, amilyeneket korábban még soha senki nem látott.

Hszi Csin-ping, a Kínai Népköztársaság elnöke is gratulált a sikeres küldetéshez, és fontos mérföldkőnek nevezte azt afelé, hogy domináns űrhatalommá váljon az ország. Pekingnek egyébként nagy ambíciói vannak a Holddal kapcsolatban: 2030-ig embereket szeretne küldeni az égitestre, és egy holdbázis létrehozását is tervezik. Ennek érdekében előreláthatólag 2026-ban indítják útnak a Csang-o–7, 2028-ban pedig a Csang-o–8 küldetését, amelyek célja az lesz, hogy előkészítsék a holdbázis építését.