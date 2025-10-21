Mégsem biztos, hogy Elon Musk viszi a következő embereket a Holdra

Mégsem biztos, hogy a SpaceX hajthatja végre a következő emberes holdra szállást, a NASA vezetője szerint ugyanis a vállalat nagy lemaradásban van. Sean Duffy, az űrügynökség ideiglenes igazgatója a CNBC-nek nyilatkozva beszélt arról, hiába remek cég a SpaceX, nem támaszkodhatnak kizárólag rájuk, ugyanis versenyben vannak Kínával, és még Trump ciklusa alatt el akarják érni a Holdat.

Amint a Space.com felidézi, Elon Musk SpaceX nevű űrcége még 2021-ben szerződött a NASA-val arról, hogy Starship nevű űrhajójukkal landoljanak az Artemis-3 küldetés asztronautái a Hold felszínén. A missziót jelen állás szerint legkorábban 2027 közepén valósítanák meg, ám a Starship egyelőre még csak tesztrepüléseit végzi – változó sikerrel –, így egyáltalán nem biztos, hogy addigra készen áll majd a bevetésre. A NASA vezetése ezért úgy döntött, lehetővé teszik más űrcégeknek, hogy versenybe szálljanak a SpaceX-szel.

Kína célkitűzése egyébként az, hogy 2030-ig juttat embert a Holdra, vagyis az Artemis-3 elvileg bőven meg fogja előzni az ázsiai ország hasonló küldetését, a gyakorlatban azonban ez egyáltalán nem ilyen biztos. Az amerikaiak misszióját ugyanis már több alkalommal elhalasztották, és nem kizárt, hogy a jövőben ez még többszor megtörténik majd. Duffy egyik októberi nyilatkozata például azt sejtette, hogy az Artemis-3 indulásával kapcsolatban már inkább a 2028-as dátumot látják reálisnak a 2027-es helyett.