Jó telefon a Honor 70, csak nem annyira jó, amennyit kérnek érte

A Honor az idei IFA szakkiállításon jelentette be , hogy legújabb középkategóriás készüléke, a Honor 70 elérhető lesz Európában is (a Pro és a Pro+ viszont nem), és nem sokkal a berlini prezentációt követően tesztelés céljából kézbe is vehettük a készüléket, aminek az ára 239 ezer forintról indul hazánkban. Ezért a pénzért egy jól összerakott, megfelelő hardverrel és kamerákkal szerelt mobil került a kezünkbe, de kihagyhatatlan ajánlatról most sem beszélhetünk.