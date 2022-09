Mennyi? 70! Itt a Honor új középkategóriás mobilja

Nem pihen a Honor, hiszen szeptember 5-én hazánkban is megérkezik a gyártó legújabb középkategóriás okostelefonja, a Honor 70, amit a berlini IFA szakkiállításon már kézbe is vettünk.

Mióta a Huawei eladta a Honort, az önállósodott márka nem tétlenkedik, folyamatosan érkeznek az újabb és újabb okostelefonjai, amik közül hivatalos csatornákok át egyre több jut el hazánkba.

Ilyen az eredetileg májusban leleplezett Honor 70 is, amivel kapcsolatban a gyártó a berlini IFA szakkiállítás jelentette be, hogy szeptember 5-től hazánkban is elérhető lesz. A 128 GB memóriával szerelt változat 239 000, míg a 256 GB-os verzió 259 000 forintért kerül a boltokba.

De mit tud a Honor 70?

Üröm az örömben, hogy Magyarországra csak az alap változat jut el, így ha valaki a Honor 70 Pro vagy Honor 70 Pro+ modelleket nézte ki magának, az valószínűleg csalódni fog. A Honor 70 amúgy külsőleg kísértetiesen hasonlít a tavalyi Honor 50-re, a specifikációi pedig a következők:

Kijelző: 6,67 hüvelykes FHD+ (1080 x 2400 pixel, 395 ppi) OLED, 120 Hz, HDR10+

6,67 hüvelykes FHD+ (1080 x 2400 pixel, 395 ppi) OLED, 120 Hz, HDR10+ Processzor: Snapdragon 778G+

Snapdragon 778G+ Memória: 8 GB

8 GB Háttértár: 128 vagy 256 GB (bővítésre nincs lehetőség)

128 vagy 256 GB (bővítésre nincs lehetőség) Hátlapi kamerák: 54 MP (Sony IMX800) széles látószögű (1/1,49” szenzor; f/1,9; PDAF), 50 MP ultraszéles (f/2,2; AF), 2 MP mélységérzékelő (f/2,4)

54 MP (Sony IMX800) széles látószögű (1/1,49” szenzor; f/1,9; PDAF), 50 MP ultraszéles (f/2,2; AF), 2 MP mélységérzékelő (f/2,4) Szelfikamera: 32 MP (f/2,4)

32 MP (f/2,4) Akkumulátor: 4800 mAh

4800 mAh Méret: 161,4 x 73,3 x 7,9 mm

161,4 x 73,3 x 7,9 mm Súly: 178 gramm

178 gramm Egyéb: 66 W gyorstöltés; képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó, Bluetooth 5.2; 5G; NFC; Wi-Fi 6; Dual-SIM

66 W gyorstöltés; képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó, Bluetooth 5.2; 5G; NFC; Wi-Fi 6; Dual-SIM Operációs rendszer: Android 12 + Magic UI 6.1

Android 12 + Magic UI 6.1 Színek: zöld, fekete, ezüst

Első benyomások

A berlini kütyüexpón lehetőségem adódott kézbe venni a készüléket, ami összeszerelés szempontjából hibátlan, kellemes érintésű és fogású okostelefon, aminél külön tetszett, hogy a hátlap matt üveghatású műanyag, ami egyáltalán nem gyűjti az ujjlenyomatokat. Jobb oldalon találjuk a bekapcsoló gombot és a hangerőszabályzót, alulra került a két nano kártya fogadására alkalmas SIM-tálca, az USB Type-C 2.0 port és a mono hangszóró mellé. Ha valaki keresné, jack-csatlakozót már ez a telefon sem kapott, illetve a háttértár bővítésére sincs lehetőség.

A dizájn összességében letisztult, ugyanakkor izgalmasnak semmiképp nem nevezhető, főleg a már említett Honor 50 fényében: a Honor 70 egy leheletnyit ugyan magasabb, de a két mobilt főleg arról lehet megkülönböztetni, hogy itt a hátsó kameraszigetek alatt nincs kapszula alakú összekötő dizájnelem, illetve négy helyett itt csak három szenzort kapunk.

Utóbbi viszont koránt sem jelenti azt, hogy a kamerás képességekben a Honor 70 elmaradna az elődje mögött, bár a 2 megapixeles mélységszenzor jó eséllyel tényleg csak azért került fel a készülékre, hogy a marketinganyagban három hátlapi kamera szerepelhessen. Végső véleményt a fotós képességekről persze csak egy alapos teszt után mondanék, ahogy arról is, hogy a frissített hardverrel szerelt, de a Honor 50-hez képest jóval magasabb áron érkező újdonság hogyan állja meg a helyét a középkategóriában, ahol jelenleg a legnagyobb a verseny a gyártók között.

Kapcsolódó Honor 50 teszt: újra van Google, de ez már kevés lesz a sikerhez A frissen megjelent Honor 50 készülékről már nem hiányoznak a Google szolgáltatásai, de ennél azért többre lesz szükség, ha a vállalat ismét jelentős tényező akar lenni az európai piacon.

Amit még érdemes tudni, hogy a 66 wattos gyorstöltséhez megkapjuk a kompatibilis adaptert és kábelt is a készülék dobozában (nem marad ki a szilikon tok sem), viszont arra mindenkinek készülnie kell, hogy a vezeték nélküli töltést ez a mobil még nem támogatja.