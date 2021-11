Honor 50 teszt: újra van Google, de ez már kevés lesz a sikerhez

A Huawei 2020-ban eladta a Honor almárkáját, így a papíron immár önálló cégre nem vonatkoznak az Egyesült Államok szankciói, ami többek között azt is jelenti, hogy a gyártó okostelefonjairól nem hiányoznak a Google szolgáltatásai. Igaz ez a frissen megjelent Honor 50 készülékre is, ugyanakkor pár hét használat után egyértelmű: ennél azért a jövőben többre lesz szükség, ha a vállalat ismét jelentős tényező akar lenni az európai piacon.

A Honor október 25-én jelentette be, hogy Európába, így Magyarországra is elhozza az – egyik – legújabb készülékét, a Honor 50-et. Az időközben függetlenné vált márka az elmúlt nagyjából másfél évben szinte egyáltalán nem jelentkezett új okostelefonnal a hazai piacon, a legújabb versenyzőjük pedig egy felső középkategóriás készülék. A mobil pikantériája, hogy néhány részletet leszámítva ugyanazt a telefont kapjuk, mint a korábban már tesztelt Huawei Nova 9 esetében, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy a tervezéskor a két márka még egyetlen cég alá tartozott – ne feledjük, már a múltban is többször előfordult, hogy ugyanaz a készülék apró módosításokkal elérhető volt mindkét brand égisze alatt. A Honor újdonsága egyes specifikációiban ugyan jobb, mint az egykori nagytestvér hasonló mobilja, ráadásul a Google sem hiányzik róla, de mindez még korántsem jelenti azt, hogy ütős visszatérésről beszélhetnénk.

Honor 50 okostelefon

A kristályosan csillogó fehér, zöld és fekete színekben elérhető telefon kialakításáról nagyjából ugyanaz mondható el, mint a külsőre minden elemében hasonló Nova 9-ről. Az anyaghasználat és az összeszerelés hibátlan, a készüléket jó kézbe venni, a lekerekített kijelzőnek hála szépen belesimul a tenyerünkbe, azonnal érezni, hogy minőségi kütyüvel van dolgunk. Ami fájó, hogy az üveg hátlap nem matt, a felület igazi ujjlenyomat-mágnes, gyakorlatilag a legkisebb érintés is meglátszódik rajta. A nálunk járt fekete modell esetében ez oda vezetett, hogy folyton a ruháinkhoz dörzsölve próbáltuk eltüntetni a nem túl esztétikus foltokat.

A keret itt is alumínium, jobb oldalon találjuk a bekapcsoló gombot és a hangerőszabályzót, alul pedig ott a SIM-tálca (dual), az USB-C és a hangszóró, a jack csatlakozó viszont innen is hiányzik. A kijelző 6,57 hüvelykes, 120 Hz-es frissítésre képes OLED panellel, 2340×1080 pixel felbontással, remek színekkel, korrekt fényerővel, végtelen kontraszttal és parádés mozgásmegjelenítéssel. Az ujjlenyomat-olvasó ebben az esetben is a kijelző alá került, méghozzá egy kifejezetten gyors és pontos modul, ami a tesztidőszak alatt probléma nélkül, elsőre oldotta fel a zárolt képernyőt.

Az első komolyabb változást az adatkommunikáció terén tapasztalhatjuk a Nova 9-hez képest: itt is adott a Bluetooth 5.2 és a Wi-Fi 6, és innen nem maradt ki az 5G sem, tehát kapcsolódhatunk a hazánkban is terjedő újgenerációs mobilhálózatokhoz. Tekintve, hogy a 6 GB memóriával és 128 GB háttértárral szerelt verzió mind a Huawei-nél, mint a Honornál ugyanannyiba kerül (190 ezer forint), elég egyértelmű, hogy csupán technikai szempontból nézve is jobb vétel a Honor 50. Mondjuk az IP-szabvány szerinti csepp- és porállóságról itt is le kell mondanunk.

Az akkumulátor 4300 milliamperórás, ami akár másfél napig is életben tartja a telefont, a töltés pedig 66 wattal is végezhető (nulláról maximumra nagyjából 40 perc), és a Honor sem spórolta ki az ehhez szükséges adaptert a dobozból. Sőt még fülhallgatót is kapunk, méghozzá olyan változatot, aminek a végén USB-C csatlakozó van, ha már a készülékről lemaradt a hagyományos jack port. Vezeték nélküli töltés persze itt sincs, ami olyan szempontból egyáltalán nem meglepő, hogy 200 ezer alatt még mindig nem nagyon találni olyan okostelefont, ami tudná ezt a funkciót.

Hardver terén sincsenek meglepetések, de a burkolat alatt található komponensek vígan kiszolgálnak minden hétköznapi igényt, és a kevésbé erőforrás-igényes mobiljátékokkal is megbirkóznak. Qualcomm Snapdragon 778G 4G chipset, Adreno 642L grafikus mag, továbbá választástól függően 6 vagy 8 GB RAM és 128/256 GB háttértár várja a felhasználókat – utóbbi ezen telefon esetében sem bővíthető. Ez az összeállítás 513 ezer pontra volt elég az Antutu benchmark programban, ami a gyakorlatban nagyjából annyit tesz, hogy az Android 11 operációs rendszer és a Honor-féle Magic UI 4.2 kezelőfelület zavartalanul működik, egyszerre több alkalmazás is futtatható párhuzamosan, akadás, várakozás, bármiféle hátráltató anomália nélkül, és ahogy említettük, a legtöbb mobiljáték is vígan elketyeg ezen a készüléken.

Ami a kamerákat illeti, a Honor 50 papíron többet tud, mint a sokat emlegetett Nova 9, de használat közben azért kiderül, hogy a nagyobb megapixelszám nem jelent automatikusan jobb fotókat. A hátlapi főkamera itt 108 megapixeles (a hasonmásnál ugyanez 50), amivel tényleg készíthetők ilyen felbontású képek, de ha nem kutakodunk a menüben, akkor maradnak a 12 megapixelre „összevont” fotók. Nappal teljesen jól teljesít a legnagyobb egység, 108 megapixeles fényképeket viszont csak akkor van értelme készíteni, ha be szeretnénk nagyítani a részletekbe, ugyanis ezzel a megoldással valamivel jobb eredményt kapunk, mint a meglehetősen szerény kétszeres nagyítással próbálkoznánk. Hiába viszont a dupla annyi megapixel, a Honor 50 valójában semmivel sem készít jobb képeket, mint a Nova 9, sőt a Huawei szoftveres megoldásainak hála a konkurens főkamerája esetenként a tesztalanynál szebb fotókat készített.

A többi kamerával pedig nagyjából ugyanaz a helyzet, mint a legtöbb hasonló telefon esetében: kapunk még hármat a hátlapra – de minek?

A 8 megapixeles, ultraszéles egység csak nappal, normális fényviszonyok között eredményez elfogadható képeket, a 2 megapixeles makró lencse pedig szokás szerint csak dísznek jó. Nagyon lelkesnek és kitartónak kell lenni ahhoz, hogy használható, tényleg éles és részletes közeliket készíthessünk vele. Az utolsó egység a szokásos mélységszenzor, ami elméletileg jobb portrékat eredményez, de kihasználni ezt lényegében senki nem fogja, a megléte főleg azért lehetett fontos, hogy a gyártó elmondhassa, ezen a telefonon 200 ezerért bizony öt kamera van. Mert ugye az előlapon is találunk egyet, egy 32 megapixeleset, a szelfikhez és a videóhívásokhoz – ezekre a feladatokra mondjuk pont tökéletes a képernyő közepébe vágott lyukban található lencse.

Van Google, de kőkemény konkurencia is

Persze a legnagyobb fegyvertény, amit a Honor 50 fel tud mutatni a Nova 9-hez képest, hogy rajta van a Google Mobile Services, nem hiányzik továbbá a Play Áruház és a Google alkalmazásai (Gmail, Térkép, Fotók, Drive stb.), és minden app ugyanúgy elérhető és működik, mint a korábbi androidos telefonunkon. Ugyan a Huawei is szereti ezt hangoztatni a készülékeivel kapcsolatban, de ez nem feltétlenül felel meg a valóságnak. A Honor új mobilja ettől persze még nincs könnyű helyzetben, hiszen valójában nem a Huawei aktuális középkategóriás készülékét kell lenyomnia, hanem az elmúlt két évben (hazánkban is) elképesztően megerősödött konkurenciát.

Ha valaki kifejezetten Honor telefonra vágyik, az nem lő mellé az 50-nel, de a nem márkahű vásárlók 190 ezer forintért (vagy kevesebbért) simán találhatnak ugyanilyen vagy bizonyos szempontból jobb versenyzőket. A mobiltelefonoknál a középkategóriában dúl a legnagyobb verseny, elég csak megnézni a 200 ezer alatt kínált telefonokról készített best of listánkat: innen a OnePlus Nord 2, a Samsung Galaxy A52s 5G és a Realme GT Master Edition 5G is hasonló képességekkel bír, de több tízezer forinttal kevesebbért. Szóval a Honornak nem elég a Google-t megvillantania: ha a márka szeretné visszaszerezni a korábbi pozícióját Európában, akkor a jövőben a Honor 50-nél sokkal jobb ajánlatokkal kell előrukkolnia.