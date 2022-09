Itt a 200 megapixeles kamera, az új Motorola mobil mindenkit beelőzött

A Motorola szeptember 8-án este mutatta be a legújabb okostelefonjait, melyek között akad 200 megapixeles főkamerával szerelt, ízig-vérig csúcskészülék (Edge 30 Ultra), illetve olyan kompakt modell is (Edge 30 Neo), ami egészen baráti áron kerül forgalomba.

Szeptember 6-án ért véget az IFA szakkiállítás, ahol a Honor és a Huawei is új okostelefonokat mutatott be, a Motorola azonban kivárt, és az iPhone 14 széria leleplezése után egy nappal jelentette be a legújabb mobiljait, méghozzá Milánóban. A friss készülékek között helyet kapott egy igazi csúcsmodell, a Motorola Edge 30 Ultra, és két középkategóriás telefon, a Motorola Edge 30 Fusion és az egészen baráti áron kínált Motorola Edge 30 Neo. A gyártó rendezvényén már kézbe is vehettem az új mobilokat, melyek közül a legolcsóbb variáns tette rám a legpozitívabb benyomást.

Motorola Edge 30 Ultra

A kifejezetten elegáns, matt, szatén érzetét keltő hátlappal szerelt csúcsmodell egyik legnagyobb újdonsága, hogy a világon elsőként használja a Samsung 200 megapixeles szenzorát főkameraként. Ez ugyan koránt sem jelenti azt, hogy ennél jobb fotós mobil jelenleg nincs a piacon, hiszen pusztán a megapixelek száma még nem jelent jobb minőséget, de a Motorola legalább elmondhatja magáról, hogy a hivatalos bejelentéssel lekörözött minden más gyártót, köztük a Xiaomit, ami szintén a napokban tervezi bejelenteni az első ilyen szenzorral szerelt okostelefonját.

A 200 megapixeles főegység mellett találunk egy makrózásra is használható, 50 megapixeles széleslátószögű modult, amit egy 12 megpixeles telefotó portré variáns egészít ki. Papíron ez egy kifejezetten ütős összeállítás, de hogy fényképezés terén pontosan mire képes a készülék, arra csak egy alapos teszt után lehet választ adni. Fontos továbbá, hogy a Motorola az előlapon sem spórolt a pixelekkel, hiszen a kijelzőbe vágott lyukban egy 60 megapixeles szelfikamera került.

Ami a teljesítményt illeti, arra aliga lehet panasz: a processzor egy Snapdragon 8+ Gen 1, amit 12 GB memória és 256 GB háttértár egészít ki. A kijelző 6,67 hüvelykes, 10 bites, HDR10+ kompatibilis pOLED panellel, FHD+ felbontással, 144 Hz-es képfrissítéssel, kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasóval és 1250 nit maximum fényerővel. A lekerekített képernyő különlegessége továbbá, hogy a szélei értesítő LED-ként funkcionálnak, tehát a megfelelő menüben testre szabható, hogy a kijelző peremén színes fénycsíkok (Edge Lights) jelezzék a befutó hívásokat vagy értesítéseket.

A hangminőségről Dolby Atmos minősítéssel rendelkező sztereó hangszórók gondoskodnak, aksiként pedig egy 4610 milliamperórás telepet kapunk, ami vezetéken 125 wattal tölthető. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy kevesebb, mint 30 perc alatt maximumra tölthető a nullára merül akkumulátor. A telefon újrahasznosított papírból készült, de mégis dizájnos dobozban kerül a boltokba, ugyanakkor a Motorola a fenntarthatóság eszméje mögé bújva nem hagyta el a töltőfejet, kapunk a gyorstöltéssel kompatibilis adaptert és kábelt is. Nem szabad továbbá megfeledkezni arról sem, hogy a készülékbe vezeték nélkül is pumpálható energia, méghozzá 50 wattal.

Az Edge Ultra első blikkre egy kompetens csúcskészülék, amit kézbe véve, a különleges hátlapot megsimítva azonnal érződik, hogy prémium modell, ugyanakkor a Motorola ennek ellenére sem szállt el az árazással – főleg, ha a frissen bejelentett iPhone modellekhez hasonlítjuk az árcédulát. A készülék 900 euróért (360 ezer forint járulékok nélkül) kerül forgalomba Európában (fekete és fehér színekben), ami figyelembe véve a specifikációkat, nem tűnik rossz üzletnek.

Motorola Edge 30 Fusion

A második készülék nem véletlenül kapta a Fusion nevet, hiszen a Motorola ezzel a modellel a csúcskategóriás okostelefonok képességeit igyekezett házasítani a középkategóriás modellek árazásával – ami a 600 (240 ezer forint járulékok nélkül) eurós árral hellyel-közzel sikerült is. A barátságosabb ár persze kompromisszumokat jelent, ami többek közt öregebb processzort jelent, hiszen ebben az esetben be kell érnünk egy Snapdragon 888+ 5G-vel. Ami hétköznapi használatra még bőven elegendő, még úgy is, hogy csak 8 GB memória és 128 GB háttértár jár mellé.

A kijelző mérete ugyan valamivel kisebb (6,55 hüvelyk), mint a nagytestvérnél, cserébe a készülékház kifejezetten vékony, képességeit tekintve ugyanazt a pOLED panelt kapjuk, mint az Ultránál – beleértve az Edge Light értesítőfényt a kijelző jobb és bal peremén.

Kamerák terén szintén van némi visszalépés az Ultrához képest, hiszen a hátlapon „csak” egy 50 megapixeles főegység várja a felhasználókat, méghozzá egy 13 megapixeles ultraszéles + makró egység és egy mélységszenzor társaságában. Az előlapon pedig egy autofókuszos, 32 megapixeles szelfikamera teljesít szolgálatot, természetesen egy képernyőbe vágott lyukban.

Az ujjlenyomat-olvasót itt is a kijelzőbe építve találjuk, az akkumulátor pedig 4400 milliamperórás, ami 68 wattal tölthető, a vezeték nélküli energiaátvitelről ugyanakkor itt már le kell mondanunk. Van viszont Dolby Atmos minősítésű dupla hangszóró, a szürke és fehér üveg hátlap mellett pedig választható vegán (értsd: műbőr) kiszerelés is, ráadásul egészen menő kék színben.

A vezeték nélküli töltés hiánya ennél a modellnél ugyan fájó (a környezettudatos csomagolásból viszont nem hiányzik egyik kiegészítő sem), de itt is elmondható, hogy a pénzünkért egy letisztult, elegáns dizájnnal megáldott, kiválóan összerakott okostelefont kapunk. Első látásra jobb vásárnak is tűnik, mint a szintén a közelmúltban bejelentett Honor 70 vagy éppen a (továbbra is Google szolgáltatások nélkül érkező) Huawei Nova 10 Pro.

Motorola Edge 30 Neo

Bár az Ultra is egy csábító okostelefon, a legjobb benyomást mégis a mindössze 370 euróért (150 ezer forint járulékok nélkül) kínált Edge 30 Neo keltette, ami egy kompakt középkategóriás készülék. Képességeit tekintve jóval szerényebb a társainál, de ha valaki csak egy megbízható, stílusos mobilt keres, méghozzá nem tepsi méretű kijelzővel, akkor itt megtalálhatja a számításait.

Az egészen visszafogott, 6,28 hüvelykes képernyő alapja szintén egy pOLED panel, 120 Hz-es képfrissítéssel, FHD+ felbontással, 1100 nit maximum fényerővel és képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasóval. A burkolat alatt itt már csak egy Snapdragon 695 dolgozik, 8 GB memória és 128 GB háttértár társaságában, viszont ennél a készüléknél nem kell lemondanunk a bővíthetőségről, a SIM-tálcában ott a hely az SD-kártyának.

Képernyő széli Edge Lights ugyan nincs, de az értesítő fényről nem kell lemondani: itt a hátlapi kamerasziget keretére került ez a funkció.

Ha pedig már kamerasziget: ide egy 64 megapixeles főszenzor (OIS-sel) került, amit egy 13 megapixeles széleslátószögű modul egészít ki – utóbbi makróként és mélységszenzorként is funkcionál. Az előlapon pedig egy 32 megapixeles szelfikamera teljesít szolgálatot.

Az aksi 4020 milliamperórás, 68 wattos töltéssel, és a dobozból itt sem hiányzik a kompatibilis adapter és kábel sem, sőt a csomag része (akárcsak a nagytestvéreknél) egy műanyag tok is.

A Neo egyik nagy különlegessége, hogy ez a Motorola első olyan okostelefonja, aminél gyümölcsözni kezdett a gyártó és a Pantone együttműködése. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy a telefon Pantone színekben kerül forgalomba, amikről egy külön plecsni is tanúskodik a hátlapon. A választható árnyalatok között megtalálható a 2022-es év színe (Very Peri, azaz lila), illetve egy fehér (Ice Palace), egy zöld (Aqua Foam) és egy fekete (Black Onyx) variáns is. A hátlap itt is matt kivitelű, egészen finom textúrával, aminek az érintése igen kellemes, és a felület rendelkezik egy olyan remek tulajdonsággal, hogy egyáltalán nem gyűjti az ujjlenyomatokat.

Máshol már látott, de ettől még hasznos funkció a készülék hátlapjára került „extra gomb”, ami dupla koppintással aktiválható, és olyan parancsok programozhatók rá, mint például a kedvenc alkalmazásunk azonnali megnyitása. Ez a lehetőség ugyanakkor nemcsak a Neo sajátja, de tudja az Ultra és Fusion is, és az összes modell rendelkezik ThinkShield szoftveres védelemmel is.

Mikor? Mennyi?

Hogy a frissen bejelentett készülékek pontosan mikortól lesznek kaphatók Európában (és azon belül Magyarországon), azt még nem jelentette be a gyártó, és a hivatalos hazai árak sem ismertek. Azt viszont már tudjuk, hogy a Motorola Edge 30 Ultra három évig kap Android főverziókat, és négy évig biztonsági frissítéseket, míg az Edge 30 Fusion és Neo modelleknél két évig biztosított az új Android és három évig a biztonsági frissítések sora.