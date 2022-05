A Samsung új monitora sokkal több, mint egy szimpla kijelző

A kis garzonlakásban nem fér el egy tévé és mellé még egy monitor? Az otthoni irodaszobában a munka után jó lenne még egy kicsit elbújni a család elől, és megnézni a kedvenc sorozatunkat? Már amúgy is csak streamelünk, sőt, számítógép sincs mindig otthon, de egy-egy dokisra még rá kellene nézni? Esetleg az okosotthonos eszközeinkhez keresünk irányítópanelt? A Samsung M8 Smart Monitor az összes kérdésre megoldást jelent, tesztünkből pedig kiderül, pontosan mi mindent sikerült a gyártónak a mentazöld burkolatú okoskijelzőbe zsúfolnia.

Az M8 Smart Monitor dobozában megtalálunk mindent, amire szükségünk lehet, még olyasmit is, aminél örülnénk, ha nem lenne rá szükség – de menjünk szépen sorjában. Kezdésnek adott a két részből álló masszív talp, ami színében igazodik a kijelzőnk alsó szegélyéhez. A nálunk járt mentazöld mellett a kijelző elérhető még fehér, rózsaszín és kék kivitelben is, egyik sem hivalkodó, az árnyalatok igazából némi plusz egyediséget adnak a terméknek.

Valahonnan ismerős

A talp összeállításához egy csillagcsavarhúzóra lesz szükség, a panel viszont már egy kis retesz segítségével pattintható fel az állványra. A monitor magassága és dőlésszöge állítható (az Apple Studio Display esetében ez egy feláras kiegészítő), viszont függőleges állásba nem forgatható el a kijelző. Emellé megkapjuk a monitor tetejére mágnessel kapcsolódó SlimFit webkamerát, illetve egy távirányítót, hiszen itt benne van a pakliban, hogy kartávolságon kívülre kerül a monitor. Nem maradunk továbbá kábelek nélkül, de itt jön elő a kütyü kevés gyenge pontjának egyike.

A monitoron két USB-C –az egyik 65 W töltési képességgel –, illetve egy Micro HDMI csatlakozó található. Szerencsére a HDMI/Micro HDMI átalakító is része a csomagnak, de egy ekkora készüléken azért elférhetett volna egy hagyományos HDMI port is, és valahol az is furcsa, hogy semmilyen hangkimenetet nem találunk a kijelzőn. Szerencsére a hang és a kép nem csak vezetéken csatlakoztatható, de erre egy kicsit később még külön kitérünk.

Az összeszerelt monitor stabilan áll az asztalon, a dizájn kapcsán pedig nehéz elkerülni, hogy ne a fentebb már említett Apple Studio Display, esetleg egy iMac jusson az eszünkbe, hiszen a hasonlóság jelentős, csak itt valamivel kisebb az alsó szegély, mint az almás kütyüknél. A monitor ezen részét leszámítva a keret fekete, a készülékház többi része fehér, a hátlap jó megjelenésű recés burkolatot kapott, amit a hangszórók törnek meg a széleken.

A monitor kezeléséhez használható apró analóg kart alul, középen hátra nyúlva találjuk, bár jó eséllyel ezt kevesen fogják használni a távirányító mellett, de az mindenképpen dicséretes, hogy a gyártó ezt a lehetőséget sem hagyta le a készülékről. Efölött kapott helyet továbbá a már említett csatlakozópanel, a kábelek esztétikus elvezetését pedig az állványba vágott nyílás segíti.

Több, mint egy szimpla kijelző

Az első bekapcsolást követően rögtön a Samsung saját fejlesztésű Tizen operációs rendszerének alapbeállításai fogadják a felhasználót. Ez inkább egy okostévé felületét idézi, ami olyan szempontból nem meglepő, hogy nem szimpla kijelzővel, hanem okosmonitorral van dolgunk. Kezdésként csatlakozhatunk a vezeték nélküli hálózatunkhoz, és – ha még nincs – létre kell hozni egy Samsung-regisztrációt is, ha teljes mértékben szeretnénk kihasználni az új eszközünket.

Ha a monitort kábellel kötjük akár PC-hez, akár Mac-hez, a már említett USB-C vagy Micro HDMI áll rendelkezésünkre, és sima monitorként használható az eszköz, illetve a távkapcsoló vagy az analóg kar segítségével léptethetünk a beállítások között.

A monitor lelke egy HDR10+ támogatású 4K-s VA panel, aminek a minősége egy kicsit ugyan elmarad a grafikai munkákra használt IPS variánsoktól, de a magas kontraszt okán tévének ideális, így érthető a kompromisszum. Internetezni, táblázatokat kezelni, tehát hagyományos irodai feladatokra tökéletes ez a monitor, de például fotó utómunkára is jól használható a 99 százalékos sRGB színlefedettségnek köszönhetően. Bónusz továbbá, hogy az érzékelőknek hála a kijelző képes a környezetünknek megfelelően állítani a fényerőt.

A kijelző tetejére mágnesen csatlakozó SlimFit Webcam (1080p/30 fps) szintén jól teljesít, ráadásul a privát szféránk védelme érdekében kapunk hozzá egy szintén mágneses lencsetakarót, de a hívások végeztével egyetlen mozdulattal le is vehetjük a kamerát a kijelző tetejéről. A látószög hatalmas, a képminőség pedig messze túlszárnyalja a laptopokba kerülő, még ma is jobbára 720p felbontásra képes megoldásokat. Az egyetlen zavaró apróság, hogy a kamerát csak felfelé lehet billenteni, így én még a monitor legalsó pozícióját beállítva is csak a kép alsó harmadában látszottam, de ez nyilván ember- és asztalfüggő tényező is egyben.

Kábel nélkül

Korábban említettem, hogy nemcsak vezetéken lehet csatlakozni a monitorhoz, és okoseszközről lévén szó az M8 Smart Monitor lehetőségek széles skáláját kínálja azoknak, akik a kábelmentességre esküsznek. Ha van eBluetooth-os egerünk és billentyűzetünk, megfelelő beállításokkal akár a munkahelyünkön lévő céges gépünk is elérhető/kezelhető a monitorról. Ehhez persze a fogadó oldalon szükséges a megfelelő operációs rendszer és/vagy szoftver, illetve az ezt engedélyező céges protokoll, de a lehetőség adott és jól is működik.

Apple-eszközökről akár AirPlay segítségével is küldhető kép és hang a kijelzőre, Windows esetében pedig az EasyConnect nevű program telepítése teszi egyszerűvé a csatlakozást. Samsung eszközről lévén szó, kompatibilis mobiltelefon esetén az Androidot Windows-szerű desktop felületté változtató DEX is, ami szintén boldogan kommunikál a kijelzővel vezeték nélkül. Végezetül pedig, amennyiben a gépünket a munkahelyünkön hagytuk – ráadásul kikapcsolva –, de van rá Office 365 előfizetésünk, akkor a felhőalapú szolgáltatásnak hála a monitorról simán elérhetjük/szerkeszthetjük az összes munkahelyi dokumentumunkat.

Munka után (vagy helyett)

Ha pedig végre végeztünk a munkával, akkor jöhet a szórakozás. Hátra dőlhetünk a kanapén, és mintha csak egy Tizen operációs rendszerrel szerelt okostévénk lenne, másodpercek alatt elveszhetünk a streamelt tartalmakban. A távirányítón a szokásos gombok mellett találunk egy, a hangasszisztenst (lehet Bixby vagy Alexa) életre keltő billentyűt, illetve néhány népszerű streaming-szolgáltatás gyorsgombját is. Hatalmas piros pont, hogy a távvezérlő USB-C kábellel tölthető, többé nem kell elemekkel szórakozni.

Mint a tévéken, itt is rendelkezésünkre áll egy alkalmazásbolt, ahol megtalálhatjuk a szükséges és Magyarországon is elérhető szolgáltatók alkalmazásait. Netflix, HBO Max, Prime Video, AppleTV+, Spotify, Apple Music – a kínálat tényleg bőséges. Sajnos a külföldön ingyenes élő tévécsatornákat biztosító Samsung TV Plus hazánkban nem elérhető, a beépített TV tuner hiányát pedig egy Direct One előfizetéssel lehet pótolni, amennyiben mégis vágynánk a hagyományos tévés élményre, bár véleményen szerint a leendő vásárlók között csak keveseknek lesz ilyen igénye. Végezetül arról sem szabad elfeledkezni, hogy amennyiben a lakásunk több Samsung SmartThings kompatibilis eszközzel is fel van szerelve, akkor az M8 az okosotthon irányítópult szerepét is ellátja.

A közel kéthetes tesztidőszak alatt nagyon jó benyomást tett rám a Samsung okosmonitora.

Bár főleg a nappaliban használtam, a teszt kedvéért olykor ezen néztem meg egy-egy YouTube-videót, és arra jutottam, hogy ha valamiért csak ez a monitorom lenne hagyományos tévé helyett, elfogadnám kompromisszumként. A 32 hüvelykes méret például már elég ahhoz, hogy a kanapéról is megfelelő filmezős élményt biztosítson. Ne feledjük: néhány éve még ez volt az átlagos méret a tévék piacán.

Az egyetlen komoly negatívum a készülék ára: a Samsung 320 ezer forintot kér az M8-ért, így az emberek nagy része inkább dönt majd egy direkt munkára tervezett monitor vagy egy középkategóriás, de nagyobb tévé mellett. Akinek viszont okos, de főleg multifunkciós kijelzőre van szüksége, annak kifejezetten jó megoldás lehet a dél-koreai gyártó jól sikerült újdonsága.