Rúzsa Magdi, Rákay Philip, a hírhamisító és a milliárdos – kiderült, kik kaptak a NER-től diplomata-útlevelet

Tucatnyi ismert személyről derült ki, hogy diplomata-útlevelet kapott a NER-ben, noha munkásságuk jellemzően sem a politikai, sem a diplomáciai terepen nem zajlik.

A Telex azt derítette ki, hogy kapott ilyen dokumentumot:

Rúzsa Magdolna , énekes

, énekes Papp Dániel , hírhamisító, a közmédia egyik vezetője

, hírhamisító, a közmédia egyik vezetője Kálomista Gábor , producer,

, producer, Rákay Philip műsorvezető

műsorvezető L. Simon László magának és a feleségének is igényelt diplomata-útlevelet az előző ciklusban

magának és a feleségének is igényelt diplomata-útlevelet az előző ciklusban Demeter szilárd

Vidnyánszky Attila

a Mediaworks Hungary vezérigazgató-helyettese, Csermely Péter Szabolcs, és a KESMA elnöke, Liszkay Gábor is

és a KESMA elnöke, is az Alapjogokért Központ vezetője, Szánthó Miklós

valamint a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója, Szalai Zoltán is.

is. Orbán Viktor török barátjának, Tiborcz István állandó üzleti partnerének is évek óta van diplomata-útlevele. Adnan Polat török üzletember pár éve magyar állampolgárságot is kapott.

Jellinek Dániel, milliárdos.

A külügyminisztérium a napokban jelentette be, hogy 776 diplomata- és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolja, mert „politikusi haverok, sportegyesületek, NER-es üzleti körök, külföldi kötődésű személyek egész sora kapott minden indok nélkül diplomata útlevelet az államtól. És évekig használhatták az útleveleket minden magyarázat nélkül”. További részletek, indokok a Telex cikkében.