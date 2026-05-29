Rúzsa Magdi, Rákay Philip, a hírhamisító és a milliárdos – kiderült, kik kaptak a NER-től diplomata-útlevelet

Tucatnyi ismert személyről derült ki, hogy diplomata-útlevelet kapott a NER-ben, noha munkásságuk jellemzően sem a politikai, sem a diplomáciai terepen nem zajlik.
A Telex azt derítette ki, hogy kapott ilyen dokumentumot:
- Rúzsa Magdolna, énekes
- Papp Dániel, hírhamisító, a közmédia egyik vezetője
- Kálomista Gábor, producer,
- Rákay Philip műsorvezető
- L. Simon László magának és a feleségének is igényelt diplomata-útlevelet az előző ciklusban
- Demeter szilárd
- Vidnyánszky Attila
- a Mediaworks Hungary vezérigazgató-helyettese, Csermely Péter Szabolcs, és a KESMA elnöke, Liszkay Gábor is
- az Alapjogokért Központ vezetője, Szánthó Miklós
- valamint a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója, Szalai Zoltán is.
- Orbán Viktor török barátjának, Tiborcz István állandó üzleti partnerének is évek óta van diplomata-útlevele. Adnan Polat török üzletember pár éve magyar állampolgárságot is kapott.
- Jellinek Dániel, milliárdos.
A külügyminisztérium a napokban jelentette be, hogy 776 diplomata- és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolja, mert „politikusi haverok, sportegyesületek, NER-es üzleti körök, külföldi kötődésű személyek egész sora kapott minden indok nélkül diplomata útlevelet az államtól. És évekig használhatták az útleveleket minden magyarázat nélkül”. További részletek, indokok a Telex cikkében.