Rúzsa Magdi, Rákay Philip, a hírhamisító és a milliárdos – kiderült, kik kaptak a NER-től diplomata-útlevelet

2026. 05. 29. 16:26
Adnan Polat, Tayyip Erdogan és Orbán Viktor miniszterelnök Gül Baba felújított türbéjének felavatásán Budapesten 2018. október 9-én. – Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Tucatnyi ismert személyről derült ki, hogy diplomata-útlevelet kapott a NER-ben, noha munkásságuk jellemzően sem a politikai, sem a diplomáciai terepen nem zajlik.

A Telex azt derítette ki, hogy kapott ilyen dokumentumot:

  • Rúzsa Magdolna, énekes
  • Papp Dániel, hírhamisító, a közmédia egyik vezetője
  • Kálomista Gábor, producer,
  • Rákay Philip műsorvezető
  • L. Simon László magának és a feleségének is igényelt diplomata-útlevelet az előző ciklusban
  • Demeter szilárd
  • Vidnyánszky Attila
  • a Mediaworks Hungary vezérigazgató-helyettese, Csermely Péter Szabolcs, és a KESMA elnöke, Liszkay Gábor is
  • az Alapjogokért Központ vezetője, Szánthó Miklós 
  • valamint a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója, Szalai Zoltán is.
  • Orbán Viktor török barátjának, Tiborcz István állandó üzleti partnerének is évek óta van diplomata-útlevele. Adnan Polat török üzletember pár éve magyar állampolgárságot is kapott.
  • Jellinek Dániel, milliárdos.

A külügyminisztérium a napokban jelentette be, hogy 776 diplomata- és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolja, mert „politikusi haverok, sportegyesületek, NER-es üzleti körök, külföldi kötődésű személyek egész sora kapott minden indok nélkül diplomata útlevelet az államtól. És évekig használhatták az útleveleket minden magyarázat nélkül”. További részletek, indokok a Telex cikkében.

