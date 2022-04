Egy macska gazdájaként imádtam, hogy mire képes ez a robotporszívó

A Rowenta legújabb, X-plorer Serie 95 Animal (RR7975WH) névre keresztelt robotporszívója főleg azokat veszi célba, akik kisállat mellé keresnek jól működő takarítógépet. Tesztalanyunk a többhetes próba során az összes fontos funkcióját tekintve jól vizsgázott, viszont az árával a gyártó kissé túllőtt a célon.

Az elmúlt évek során számos robotporszívót volt alkalmam kipróbálni, de ezek jobbára kínai gyártók modelljei voltak, így amikor adódott a lehetőség, hogy a német Rowenta egyik újdonságát engedhetem szabadon a lakásomban, kapva kaptam az alkalmon. Főleg arra voltam kíváncsi, hogy egy európai cég milyen alternatívát kínál a keleti konkurenciához képest, de kapóra jött az is, hogy cicatartóként tesztelhettem, mennyire állja meg a helyét, hogy az X-plorer Serie 95 Animal főleg azoknak lehet ideális, akik egy kisállattal osztják meg az otthonukat.

Rowenta X-plorer Serie 95 Animal robotporszívó

A gyártó nem találta fel a spanyolviaszt: egy jól megszokott, kerek masinát kapunk, a tetején egy magasított lézeres érzékelővel, három kerékkel és három kefével az alján – egy középen, kettő oldalt. Nem hiányoznak továbbá az oldalsó kamerák sem, illetve ez a modell is kapott egy rugós ütközőt, hogy akkor se okozzon komolyabb kárt, ha nekimegy valaminek.

A szívóerő átlagon felüli, 12 000 Pascal, az aksi a megfelelő fokozaton akár két óráig is képes energiával ellátni a gépet, a portartály 500 milliliteres, és ez egy hibrid megoldás, azaz feltörölni is képes, ennek megfelelően az említett tartály 220 milliliter folyadék tárolására is alkalmas.

Pascal, avagy szívóerő A különböző takarítóeszközök szívóerejét többek között pascalban szokták megadni, amit Pa-nak vagy kilopascal esetén kPa-nak jelölnek. Ez az az érték, amivel a porszívó az elé kerülő koszt felszívja, vagyis ekkora nyomást fejt ki a takarítandó felületre. Jellemzően a különböző eszközök egymáshoz képesti összehasonlítására is használják, annak ellenére, hogy ez a mutatószám nem fedi le teljesen a takarítási képességeket, hiszen azt például az elektromos forgófej által keltett légáram, illetve egyéb más paraméterek is befolyásolják.

Ami a funkciókat illeti, a gép tud mindent, amit illik:

tárgyelkerülés,

feltörlés,

vízadagolás négy fokozatban,

szívóerő kiválasztása négy fokozatban,

három takarítási mód: porszívózás, feltörlés, porszívózás és feltörlés,

távolról is vezérelhető,

automatikus dokkolás,

virtuális falak állítása,

felmosásmentes zónák beállítása,

takarítási zónák kijelölése,

szőnyegfelismerés,

időzítés,

automatikus újraindulás feltöltést követően,

Do Not Disturb lehetőség (beállítható, mikor ne induljon újra a robot),

virtuális távirányító,

valós idejű eszközinformáció,

karbantartási információk, szűrőcsere-riasztás,

lépcsőérzékelés,

küszöbmászás,

digitális asszisztens (Google, Amazon Alexa) kompatibilitás.

A beüzemelés egyszerű: áram alá kell helyezni a dokkolót, ráigazítani a robotporszívót, majd az okostelefonunkra letölteni az X-Plorer S75-S95 alkalmazást, amivel a wifire köthető a gép. Takarítani enélkül is tud az eszköz, de a funkciók jelentős részének eléréséhez nélkülözhetetlen az applikáció. A beüzemelést, a szoftverfrissítést és feltöltést követően (az aksinak érdemes legalább 80 százalékon lenni) útnak is lehet indítani a robotot, ahhoz ugyanis, hogy mindent szépen beállíthassunk, muszáj, hogy térkép készüljön az otthonunkról.

Ennek elkészültét élőben is nyomon követhetjük az alkalmazásban, és a procedúra közben az is kiderül, hogy milyen elv mentén dolgozik a Rowenta takarító algoritmusa. A porszívó először végigköveti a bejárható helyiségek falait, majd mikor ezzel végzett, akkor párhuzamos vonalakat követve akkurátusan végiggurul a köztes területeken is.

A gép nagyjából 80 százalékos pontossággal ismeri fel a szobákat, ezeket automatikusan jelöli az app térképén, és adott a lehetőség, hogy tévesztés esetén mi magunk szerkesszük a helyiségek határait. Ha ez megvan, akkor a robot utasítható akár egyetlen terület kitakarítására, illetve egyszerűen kijelölhetünk olyan zónákat, ahol nem akarunk porszívózást, de megszabhatjuk azt is, hogy a gép hova ne menjen be, ha épp feltörlésre használjuk. Ilyenkor egy padlószőnyeges szoba például szépen kizárható a bejárható útvonalak közül. A beállított korlátokat a robotunk mindig figyelembe veszi, így némi idő ráfordításával összerakható olyan térkép, ami mellett biztosan nem kell aggódnunk amiatt, hogy a beidőzített takarítás megszakad valamiért a távollétünkben.

Én például mindig akkorra állítottam be egy napi „futamot”, mikor épp munkában voltam, és a közel harminc alkalom során egyszer fordult elő, hogy értesítést kaptam a gép elakadásáról. Mert hogy ilyet is tud az applikáció, jelzi nekünk, ha valami nem a tervek szerint alakul.

Az alkalmazás amúgy egyszerűen kezelhető, gyorsan átlátható, soha nem volt vele semmi problémám, és jó eséllyel még azok is könnyedén elboldogulnak vele, akik nem ismerik az angol nyelvet – magyar lokalizációt ugyanis egyáltalán nem kapott a kezelőfelület.

Hogyan porszívóz?

Mielőtt rátérnék a részletekre, most is ki kell emelnem, amit minden hasonló masina esetében: a háztartási gépek ezen szegmense még mindig nem tart ott, hogy kiváltson egy alapos, ember által elvégzett porszívózást. Ennek megfelelően a Rowenta modellje is egy másodlagos eszköz, ami képes szinten tartani a lakást, amíg úgy nem döntünk, hogy ideje egy komolyabb takarításnak. Ezt figyelembe véve azt tudom mondani, hogy az X-plorer Serie 95 tisztességes munkát végez, ugyanakkor itt is igaz, hogy a fejlesztőknek azért még akad min finomítaniuk.

Ahogy említettem, a szívóerő parádés, többszöröse a 100 ezer forintos modellek teljesítményének,

és ez meg is látszott a portartályban a takarítást követően, hiszen mindig egybefüggő szőnyegként húztam le a cicám elhullott szőrszálait a szűrőről. A gép amúgy megbirkózik a nagyszemű száraztáppal és a macskaalom darabkáival is: mindent szépen felszippantott, ami az útjába került. A sarkokkal persze (már csak a forma miatt is) akadtak gondok, illetve előfordult, hogy a kefék csak odébb söpörték a szennyeződéseket, de ez nagyjából minden robotporszívóról elmondható, és nagy általánosságban a takarítási képességekre nem lehet panasz.

Amire felfigyeltem, hogy a Rowenta gépe sokszor nem olyan kifinomult, mint a komolyabb kínai konkurensek, az érzékelők néha nem látják a szék- és asztallábakat, így a gép képes lendülettel belerongyolni az ilyen akadályokba. Az ütköző ugyan segít a helyzeten, de az akadályfelismerő szoftveren azért még lenne mit csiszolni. A kábelekkel szintén akadtak problémáim, így a hosszabbítók megfelelő elhelyezésére figyelnem kellett, cserébe a robot könnyedén megbirkózott a szőnyegeimmel. Pozitívum továbbá, hogy a gép felismeri, ha ilyen felületre érkezett: ha épp nem maximum szívóerőn dolgoztatjuk és be van kapcsolva az Auto Boost funkció, akkor a porszívónk magától vált erősebb fokozatra, hogy minél több koszt kiszedjen a szőnyegből.

Itt érdemes megjegyeznem, hogy a nálam járt modell (RR7975WH) középső keféje cserélhető. Alapból a kék színű, sörtékkel felszerelt, de szilikon Animal Turbo kefe van a megfelelő helyre pattintva, és a macska miatt én ezt is használtam a legtöbbet, mert tényleg hatékonyan, a saját robotporszívómnál sokkal ügyesebben szedte ki a cicaszőrt a szőnyegeimből. Választhatjuk ugyanakkor a teljesen szilikon Precision Turbo variánst is, ami főleg az elhullott hosszú hajszálak (vagy hosszú állatszőr) ellen hatékony, illetve adott a szőrös Downy Turbo, ami egyrészt kíméli a padlót, másrészt pedig felszedi a legfinomabb port is a padlóról.

És a feltörlés?

Ahogy említettem, a Rowenta újdonsága feltörlés funkcióval is rendelkezik. Ennek kihasználásához egyrészt vízzel kell feltölteni a portartály megfelelő részét, illetve fel kell pattintani a gép hasára az aqua kiegészítőt, amire még a benedvesített törlőkendőt is fel kell erősíteni.

Utóbbiból hármat kapunk, egy kéket, egy pirosat és egy zöldet. A kék teljesen alap változat, a pirosat már a makacsabb szennyeződésekhez ajánlja a gyártó (én mindig ezt használtam), a zöld pedig a feltörlés utánra való, a felesleges nedvesség felszedésére így benedvesíteni sem kell, illetve a használata előtt ki kell önteni a maradék vizet a tartályból.

Habár ez a kendő tökéletesen ellátja a feladatát, én csak akkor láttam értelmét, ha szobánként használtam a gépet, mert a teljes lakás esetében, mire eljött volna a száraz törlés ideje, addigra magától is elpárolgott a nedvesség. Bár ez a megoldás körülményesebbé teszi a folyamatot, az kétségtelen, hogy ezzel a módszerrel nem maradnak vízfoltok a padlónkon.

Ami a feltörlés minőségét illeti, itt hatványozottan igaz, hogy a robotporszívónk nem vált ki egy rendes felmosást. A funkció nem felesleges, a kéz és láb, illetve a mancsok által hagyott kis nyomokat szépen eltünteti, ahogy a kilöttyintett italok felszáradt foltjait is, de nálam például a kőre száradt nedves macskatáppal már nem tudott mit kezdeni a gép. Még akkor sem, ha bekapcsoltam az úgynevezett Scrubbing Mode-ot, amikor a gép Y alakban odavissza mozog, a valódi felmosást imitálva. Ez amúgy érezhetően javít a feltörlés minőségén, de a gép egyszerűen nem fejt ki olyan nyomást, amivel a leszáradt kosz felszedhető lenne a padlóról. Még úgy sem, ha végzünk egy áztatós kört, majd újra kiküldjük takarítani a gépet.

A nagyjából két deci víz elég 30–40 négyzetméter feltörlésére, a vízadagolás pedig négy fokozatban állítható az appban, de a saját tapasztalatom alapján csak az utolsó kettőt érdemes használni, mert az első két fokozat semmi másra nem jó, csak maszatolásra. Véleményem szerint heti egyszer érdemes rászánni 10 percet, hogy felkészítsük a gépet a feltörlésre (kevesebb idő és fáradtság, mintha mi csinálnánk), de csodát nem szabad várni – ettől függetlenül egy ilyen felületi kezelés soha nem árt a padlónak. Egyedül azt érdemes észben tartani, hogy fényes, laminált padlón azért foltokat hagy a robot, a matt, mintás, esetleg finom textúrás felületek esetén viszont azt fogjuk látni, hogy csak tisztább lett, mint amilyen a feltörlés előtt volt.

Az ára az egyetlen baja

Mindent egybe véve teljesen elégedett vagyok a Rowenta robotporszívójával: amit vállal, azt teljesíti, szépen végzi a dolgát, a szívóereje átlagon felüli, az alkalmazás jól használható, a felszereltségre szintén nem lehet panasz, és a feltörlés funkció sem parasztvakítás. Egy macska gazdájaként pedig egyenesen imádtam, hogy a Serie 95 a korábban tesztelt modelleknél sokkal jobban dolgozott a szőnyegen, és valóban eredményesen vette fel a harcot a nyár közeledtével szignifikánsan szaporodó elhullott szőrszálakkal.

Mindezért viszont 260 ezer forintot kér a német gyártó, ami húzós összeg, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy a kínai konkurencia kisebb teljesítményű gépei akár fele ennyiért képesek nagyjából ugyanarra, amit ez a masina kínál. Hasonló árban pedig már olyan modelleket találhatunk, amik a mesterséges intelligencia segítségével akár a kutyakakit is képesek felismerni, sőt, kikerülni.

Persze ha valakinek telik rá, az aligha fog csalódni ebben a robotporszívóban, illetve még azoknak is megérheti az amúgy rendkívül magas felár, akik irtóznak a gondolattól, hogy kínai gyártók alkalmazásaiban legyen méterre pontos térkép az egész otthonukról.