Karácsony: A rendőrség tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését

Én szóltam A szabadságot és a szerelmet betiltani nem lehet – írta Karácsony Gergely pénteken Facebook-oldalán. A főpolgármester a posztban úgy fogalmazott: „Nem sikerült annak se, aki meg akarta próbálni, itt volt az ideje, hogy meg se próbálja senki.”

Tudomásul vette a rendőrség

Budapest rendőrfőkapitányának ma, a Fővárosi Közgyűlésen elmondott szavai szerint a rendőrség tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését. Lesz tehát Pride, mégpedig úgy, ahogy az egy normális, európai országban szokás: szabadon. Végre

– közölte Karácsony, hozzátéve, hogy a Pride-nak nem kell önkormányzati rendezvénynek lennie majd, ahogy tavaly, mert, mint írta, „ez a szabadságszerető magyarok rendezvénye”.

Az volt tavaly is, az lesz idén is, az lesz mindig is

–hangsúlyozta a főpolgármester. Ahogy a bejegyzésből is kiderül: a Budapest Pride 2026-ban június 27-én lesz.

A sötét múlt

Mint emlékezetes, a parlament 2025 márciusában szavazta meg a törvényjavaslatot, amivel betiltották a Pride-ot és az ahhoz hasonló rendezvényeket, ezzel korlátozva a gyülekezési jogot. Ez alapján Magyarországon tilos olyan gyűlést tartani, amely úgymond sérti a gyermek jogát a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, vagy a gyermekvédelminek nevezett törvényben tilalmazott tartalom lényegi elemét jeleníti meg. Mivel a homoszexualitás bárminemű megjelenítése gyermekvédelmi szempontból aggályos, a jogszabály alapot teremtett a Pride felvonulás betiltására.

A szervezőket és a résztvevőket akár 200 ezer forintos pénzbírsággal is büntethetik. Miután a tiltás ellenére tavaly mégis megrendezték a Budapest Pride-ot, és az az eddigi legnagyobb ilyen esemény volt a fővárosban, a törvény alapján büntetőügy indult Karácsony Gergely ellen, de ezt a bíróság felfüggesztette.