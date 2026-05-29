Tízezrével kering az űrszemét a Föld körül, csak idő kérdése, mikor történik tragédia a fejünk felett

Az űrszemét egyre komolyabb gondot okoz, olyannyira, hogy szakértők szerint a probléma még akkor is tovább súlyosbodna, ha ebben a pillanatban leállítanák az összes rakétaindítást. A Space-Track és az amerikai Űrmegfigyelő Hálózat adatai szerint jelenleg több mint 33 ezer nyomon követett objektum kering a Föld körül, közel 28 ezer kilométer per órás sebességgel – írja az Interesting Engineering.

A tudósok szerint még az apró töredékek is kárt okozhatnak az űrhajókban, a műholdakban és az alacsony Föld körüli pályán keringő állomásokban.

A törmelékek felhalmozódása azért is egyre aggasztóbb, mert a Kessler-szindróma néven ismert láncreakció értelmében a tárgyak közötti ütközések még több törmeléket generálnának, növelve a jövőbeni balesetek valószínűségét. Egy korábbi kutatás szerint egy ilyen esemény során 3 nap sem kellene ahhoz, hogy megsemmisüljön az emberiség teljes műholdhálózata.

Felfoghatatlan mennyiségű szemét

A jelentés szerint a Föld pályáján jelenleg több mint 15.800 tonna anyag halad, ami nagyjából 40 jumbo jetnek felel meg. A kutatók szerint a pályán keringő, nyomon követett objektumok közel fele már törmeléknek minősíthető. A 33.269 nyomon követett objektumból 12.550 törmelékdarab, míg 17.682 hasznos teher vagy műhold. Ez azt jelenti, hogy nagyjából hét nyomon követett törmelékelem jut minden 10 jelenleg pályán keringő műholdra.

A jelentés szerint egyértelműen Kína, az Egyesült Államok és a FÁK-országok – vagyis a volt szovjet tagállamok – a legnagyobb szemetelők az űrben.

Kína részesedése nagyrészt a 2007-es műholdvédelmi tesztjéhez kapcsolódik, míg az amerikai törmelékadatok magukban foglalják az Iridium 33 és a Kosmos 2251 közötti 2009-es ütközésből származó töredékeket is. Ha nem lenne elég a balesetek veszélye, a kutatók rámutattak egy növekvő környezeti aggodalomra is az űrszemét kapcsán. Az olyan anyagok, mint az alumínium, a réz és a lítium, részecskékké párolognak el, amelyek a felső légkörben lebegve maradhatnak, és befolyásolhatják a légkör kémiai összetételét, valamint az ózonszintet.

A kormányok, az űrügynökségek és a magáncégek most jelentős összegeket fektetnek olyan technológiákba, amelyek célja a törmelék eltávolítása a pályáról, mielőtt a probléma még tovább eszkalálódna. Az űrbéli tevékenységet nagyban alakító milliárdosok, így Elon Musk és Jeff Bezos azonban épphogy drasztikusan növelni akarják a műholdjaik számát.