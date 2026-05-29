Főváros az Eszenyi-ügyről: Senki nem tussolt el semmit

A napokban először Lengyel Tamás színész, majd több kollégája, utóbb Hujber Ferenc színész és az Eszenyi-ügyben elsők között felszólaló rendező, Néder Panni is kiemelte a Főváros felelősségét a Vígszínházzal kapcsolatban folytatott vizsgálat kapcsán. Lengyel egyenesen úgy fogalmazott: „A főváros pontosan úgy viselkedett velünk, mint a NER bárkivel, aki kritikát fogalmazott meg”.

A színész sérelmezte, hogy a főváros megsemmisítette a vizsgálóbizottság anyagát, a kiadott iratokból pedig kisatírozták a levont következtetéseket, emiatt szerinte feleslegesen ment el 70 ember a meghallgatásokra, vállalva ezek kockázatát.

A Főváros most a 444.hu kérdéseire reagált az ügyben.

Senki nem tussolt el semmit sem 6 évvel ezelőtt, sem most, és nem fog eltussolni a jövőben sem Budapesten. Két dolog akadályozza csupán, hogy az ügyben felvetéssel élők a nekik megfelelő válaszokat megkaphassák. Egyrészt az, hogy a megismerni kívánt dokumentumok nincsenek a Főváros birtokában. A másik tényező pedig az, hogy mindenkinek, így a Fővárosnak is be kell tartania a hatályos törvényeket, esetünkben az európai irányelvekben is meghatározott hazai adatvédelmi jogszabályokat

– írta a sajtóosztály. Mint írják, Budapesten kialakult az ilyen és hasonló ügyek kezelésével kapcsolatos, az áldozatok érdekiből kiinduló eljárásrend, ennek alapján születtek meg a fővárosi színházak etikai kódexei is.

A Fővárosi Önkormányzat birtokában az üggyel összefüggésben állításuk szerint egyetlen dokumentum van: a Vígszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2020. augusztusában készült vizsgálati jelentése az Eszenyi Enikő volt ügyvezető igazgató ellen akkor érkezett bejelentések kapcsán – ezt a Főváros el is küldte a 444.hu-nak, az eredeti cikkben megtekinthető.

Ez a vizsgálati jelentés 2020. júliusában tartott személyes meghallgatások, illetve írásos bejelentések vizsgálata alapján született, összesen 71 fő meghallgatására került sor. Ezeknek a meghallgatásoknak a jegyzőkönyvei nincsenek a Főváros birtokában, csupán a vizsgálati jelentés.

A meghallgatások jegyzőkönyvei kapcsán a Vígszínház felügyelőbizottsága 2020-ban arról tájékoztatta a Fővárost, hogy ezeket az adatvédelmi szabályoknak megfelelően megsemmisítette

– közölték, hozzátéve, hogy a „kisatírozásra” szintén a jogszabályoknak való megfelelés miatt volt szükség, ez nem mérlegelés tárgya, hanem kötelezettség.

A sajtóosztály egyúttal azt is állítja: a vizsgálat – ennek keretében a meghallgatások – eredményeként több változás is bekövetkezett: még a vizsgálat lezárulta előtt lemondott posztjáról az ügyvezető igazgató, létrejött az az eljárásrend is, amely a hasonló panaszok kialakulását megelőzni hivatott, meghatározza a panaszok kezelésének módját, valamint ennek alapján készültek etikai kódexek a fővárosi színházakban, így a Vígszínházban is.

Ezeket az eredményeket szerintük bizonyosan lehet előremutatónak nevezni.