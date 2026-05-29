A Revolutnál is elérhető a 300 ezer forint ingyenes készpénzfelvétel, mutatjuk, hogyan

A Revolutnál is elérhető a 300 ezer forintig terjedő ingyenes készpénzfelvétel, csak azt külön kérni kell, nyilatkozat formájában, és némileg el is dugta a lehetőséget a bank, írja a Revb.hu.

Ha minden igaz, a Súgóban megtalálható „Készpénzfelvétel bejelentése” opciót kell kiválasztani. Ez tartalmazza azt, hogy hogyan lehet a legalább 75 ezer forintos készpénzfelvételt kitolni 300 ezer forintig, azaz a hazai előírásokban biztosítandó összegre.

Fontos kiemelni, hogy minden ügyfél egy banknál jogosult kérni a 300 ezer forint értékű ingyenes belföldi ATM-es készpénzfelvételt. Ha tehát egy banknál lead ilyen nyilatkozatot, akkor a korábban, más banknál leadott nyilatkozat érvényét veszíti. A Revolut ezért felhívja a figyelmet arra, hogy ha a felhasználó benyújtja a nyilatkozatot, akkor azzal érvénytelen lesz az esetleges másik bankjánál tett nyilatkozat.

Azt is fontos kiemelni, hogy nem mindegy, mikor nyújtjuk be a nyilatkozatot. Amennyiben az adott hónap 20. napjáig benyújtja valaki a nyilatkozatot, úgy a következő hónap első napjától érvényes is lesz a kérelem. Amennyiben viszont a 20. nap után történik a benyújtás, akkor csak az azt követő második hónaptól lesz elérhető a 300 ezer forintos díjmentes készpénzfelvételi lehetőség.