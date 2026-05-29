Bóka János nagyon kíváncsi arra, mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe

Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe? – tette fel a kérdést Bóka János Facebook-oldalán, miután kiderült: Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodott meg. Ez 6000 milliárd forintnyi összeg, a magyar a költségvetés 13 százaléka.

Az egyik legfontosabb vállalás

„Történelmi megállapodást hoztunk össze” – mondta a magyar kormányfő. „Itt vagyunk és nagyon boldog vagyok és a magyar emberek is boldogok lesznek az eredménnyel” – mondta. Magyar Péter felidézte, hogy a kampány során a Tiszának az egyik legfontosabb vállalása volt, hogy „hazahozzuk a magyar embereknek járó uniós forrásokat”.

A fideszes országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának alelnöke erre így reagált:

Magyar Péter és Ursula von der Leyen ma érdekes bejelentést tett az uniós forrásokkal kapcsolatban. Az elhangzottak alapján egyértelmű, hogy Magyar Péter a migrációs paktumot elfogadta. Ez rossz hír. De az az igazán érdekes, amiről egyikük sem beszélt.

Mit ígért Magyar?

Bóka olyan kérdésekre keresi a választ a posztban, mint hogy mit ígért Magyar Péter az EU-s forrásokért cserébe például a magyar nyugdíjrendszerrel, a magyar adórendszerrel és a családi adókedvezményekkel vagy az otthontámogatási rendszerrel kapcsolatban, és szerinte a kérdésekre csak a teljes megállapodás ismeretében lehet válaszolni.

A bejegyzését így zárta: