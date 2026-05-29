Román tábornokok magyarázkodnak, miért nem lőtték le az orosz drónt

Robbanótöltettel ellátott drón zuhant péntek hajnali két óra körül Romániában egy galaci panelház tetejére. Galati egy fontos román iparváros a moldovai–ukrán–román hármashatárnál, a Duna alsó szakaszán, mielőtt a folyam szétágazna a deltatorkolatban.

A panelházba való becsapódást robbanás és tűz követte, amely a tizedik emelet egyik lakásában ütött ki. Itt ketten tartózkodtak – sikerült kimenekülniük, de könnyebb sérüléseket szenvedtek. A panelházból mintegy 70 ember menekült ki, részben a helyszínre érkező katasztrófavédelmi erők segítségével.

Szerencséjük volt

Az erdélyi lap, a Krónika Online szerint a lakásban lévők azért élhették túl az esetet, mert a drón az előszoba plafonjába csapódott be, ők pedig a hálószobában aludtak.

Időközben a katonai tűzoltók eloltották a tüzet. A lakók közül négynek volt szüksége orvosi ellátásra: a becsapódáskor sérült lakás lakóin kívül ugyanis további két személyt pánikroham miatt kellett ellátni a helyszínen.

5 fotó

Az EU és Románia azonnali reakciói a drón becsapódására

„Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt azzal, hogy péntek hajnalban orosz dróntámadás ért egy sűrűn lakott városrészt Romániában, az EU területén, és civileket sebesített meg” – jelentette ki Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke hozzátette: „növelni fogjuk a nyomást Oroszországra, az Európai Unió a következő, immár a 21. szankciócsomagot készíti elő Moszkvával szemben”. António Costa, az Európai Tanács elnöke szolidaritását fejezte ki, és támogatást ígért Romániának. „Oroszország háborújának kiterjesztése az EU területére megfontolatlan és felelőtlen lépés” – mondta.

A román külügyminisztérium bekérette Oroszország bukaresti nagykövetét – közölte közösségi oldalán Oana Toiu, a román diplomácia vezetője.