Román tábornokok magyarázkodnak, miért nem lőtték le az orosz drónt

Daniel MIHAILESCU / AFP
A rendőrség és a helyszínelők vizsgálják a becsapódás helyszínét Galatiban, Kelet-Romániában 2026. május 29-én.
Szegő Iván Miklós
2026. 05. 29. 15:16
Új drónelhárító rendszerre van szüksége a NATO keleti szárnyának – összegezhető a bukaresti sajtó véleménye azután, hogy Galacban, a Duna-delta közelében, Románia keleti részén egy tízemeletes panelház tetejébe csapódott be egy feltehetően orosz drón. Román tábornokok közben magyarázkodnak amiatt, hogy miért nem lőtte le a légvédelem, illetve a légierő a drónt. Nagyváradi szakértőnk arra hívja fel a figyelmet, hogy a román szélsőjobbosok igyekeznek olyan konteókat gyártani, miszerint nem orosz, hanem „hamis zászlós” ukrán akcióról van szó.

Robbanótöltettel ellátott drón zuhant péntek hajnali két óra körül Romániában egy galaci panelház tetejére. Galati egy fontos román iparváros a moldovai–ukrán–román hármashatárnál, a Duna alsó szakaszán, mielőtt a folyam szétágazna a deltatorkolatban.

A panelházba való becsapódást robbanás és tűz követte, amely a tizedik emelet egyik lakásában ütött ki. Itt ketten tartózkodtak – sikerült kimenekülniük, de könnyebb sérüléseket szenvedtek. A panelházból mintegy 70 ember menekült ki, részben a helyszínre érkező katasztrófavédelmi erők segítségével.

Szerencséjük volt

Az erdélyi lap, a Krónika Online szerint a lakásban lévők azért élhették túl az esetet, mert a drón az előszoba plafonjába csapódott be, ők pedig a hálószobában aludtak.

Időközben a katonai tűzoltók eloltották a tüzet. A lakók közül négynek volt szüksége orvosi ellátásra: a becsapódáskor sérült lakás lakóin kívül ugyanis további két személyt pánikroham miatt kellett ellátni a helyszínen.

Az EU és Románia azonnali reakciói a drón becsapódására

„Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt azzal, hogy péntek hajnalban orosz dróntámadás ért egy sűrűn lakott városrészt Romániában, az EU területén, és civileket sebesített meg” – jelentette ki Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke hozzátette: „növelni fogjuk a nyomást Oroszországra, az Európai Unió a következő, immár a 21. szankciócsomagot készíti elő Moszkvával szemben”. António Costa, az Európai Tanács elnöke szolidaritását fejezte ki, és támogatást ígért Romániának. „Oroszország háborújának kiterjesztése az EU területére megfontolatlan és felelőtlen lépés” – mondta.

A román külügyminisztérium bekérette Oroszország bukaresti nagykövetét – közölte közösségi oldalán Oana Toiu, a román diplomácia vezetője.

