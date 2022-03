Játékra nem, munkára viszont tökéletes a HP 4K-s monitora

A HP-ről elsőre valószínűleg nem a kiemelkedő minőségű, kifejezetten munkára szánt monitorok jutnak az eszünkbe, mint mondjuk az LG vagy éppen az Eizo esetében. Pedig a gyártó az üzleti megoldásai mellett régóta foglalkozik grafikusok, videóvágók és 3D modellezők igényeinek kiszolgálásával. Ilyen, és ehhez hasonló területekhez ajánljuk mai tesztünk alanyát: a 28 után már 32 (egész pontosan 31,5) hüvelykes méretben is kapható U32 4K HDR-t.

Egy közel 32 hüvelykes monitornál nem meglepő módon a doboz is meglehetősen méretes: kell is a hely, mert kapunk egy két részből álló lábat, amire egyetlen mozdulattal rögzíthető a képernyő. Emellett persze akár a falra is rögzíthető a kijelző, vagy adott a lehetőség a flexibilis konzolok használatára is. A csomag része továbbá egy külső táp (abszolút jó minőségű anyagokból), illetve a kábelek, amikkel a monitor csatlakoztatható különböző eszközökhöz.

Az ezüst színű, letisztult állvány segítségével 150 milliméteren tudjuk állítani a kijelző magasságát, illetve -7-től +23 fokig változtatható a dőlésszög vízszintes pozícióban. Plusz pont továbbá, hogy a képernyő elforgatható álló módba – bár ebben az árkategóriában (200 ezer forint fölött járunk) azért ez már elvárható.

Monitor munkához

A kijelző nem nélkülözi a kávákat, a monitor alján kicsit szélesebb a keret, mint a széleken, de a vastagság összességében nem vészes: nem vonja el a figyelmet a lényegről, vagyis a hasznos területről, ahol a munkát végezzük. Hátul szintén ezüst borítást kapunk, középtájra pozicionált, az állvány közelében elhelyezkedő, a manapság elvárható csatlakozó felhozatallal.

Legfelül egy DisplayPort, alatta egy HDMI, három USB-A, egy mindenre alkalmas USB-C, egy fülhallgató kimenet és végül a táp bemenete. Az USB-C port nem csak a kijelző meghajtására jó (tehát ezen keresztül is tud videójelet fogadni), de akár a laptopunkat is tölti 65 wattal, illetve az USB-A portokat is használhatjuk ilyen célra. Egyetlen apró negatívum: mivel a monitor tudja a kép a képben módot, még egy HDMI-portnak örültük volna, mivel ez a leggyakoribb csatlakozó, tehát ez esetben van rá a legnagyobb esély, hogy ebből kettőt is rákötnénk a monitorra.

A hátlap jobb oldalán találunk még egy apró analóg kart is, amivel az amúgy könnyen átlátható menüben tudunk navigálni. Ezzel kapcsolatban egyedül arra érdemes odafigyelni, hogy amennyiben a HDR beállítást az operációs rendszerben aktiváljuk, akkor manuálisan nem tudunk például fényerőt állítani. Pont azért, hogy ezt a monitor tegye meg a beérkező jel alapján.

A kijelzőnk alapja egy 31,5 hüvelykes, matt IPS panel. Maximális felbontása 3840 x 2160 pixel, tehát egy 16:9-es képernyőről beszélünk, ami bónuszként HDR400 minősítéssel is rendelkezik.

Ez ugyan a legalacsonyabb Vesa minősítés, de a lényeg, hogy a HP üdvöskéje képes megjeleníteni a magas dinamikatartományú képeket és videókat. A gyártó emellé 99 százalékos sRGB lefedettséget ígér, ami ebben a kategóriában elvárható, pont ez emeli ki a monitorunkat az olcsóbban kapható modellek közül. Ezen kívül – ahogy az ilyen professzionális termékeknél megszokott – a kijelző gyári kalibrálással érkezik, és több színprofil közül választhatunk: webes, nyomtatott és fotós feladatokra is külön beállítást kínál a menü.

Mérőeszköz híján a saját szemünkre, és egy másik, korábban szakember által bekalibrált monitorra tudtunk hagyatkozni, és ezek alapján a gyártó tényleg megfelelő munkát végzett.

Nem okozott csalódást

És, hogy milyen használni a kijelzőt? Munkára kiváló, de ha 4K-s monitort választunk, egy beállítást meg kell ejtenünk az első beüzemelést követően. Mind Windowson, mind macOS alatt van egy csúszka a kijelző beállításai között, amivel a szöveg és a menüelemek mérete állítható. Ezzel érdemes eljátszani, mert 3840 x 2160 pixelnél még egy ekkora monitor esetében is nagyon apró lesz minden. Szerencsére mind a két népszerű operációs rendszer fel van készítve erre, így a számunkra ideális beállítások megtalálása után csak azok a programok, vagy programrészletek töltik ki a rendelkezésre álló összes pixelt, amiknek valóban szükségük is van rájuk.

Ilyen például a videóvágás (manapság egyre gyakoribb elvárás a 4K), így a fejlődés elengedhetetlen pontja, hogy a végeredményt már teljes felbontásban láthassuk. Képszerkesztés közben szintén nagy előrelépés, hogy még 100 százalékon bezoomolva is nagy darabját láthatjuk a fotónak. Ekkora méretnél elengedhetetlen, hogy kiváló legyen a kijelző betekintési szöge, és szerencsére a monitor ezen a fronton sem okoz csalódást: nyugodtan mozoghatunk jobbra, balra fel vagy le, nem változik a kép minősége. A monitor amúgy játékra is alkalmas, de mivel csak 60 Hz megjelenítésre képes, nem tud olyan folyékony látványt biztosítani, mint egy gamer kijelző, ez a termék nem erre van kitalálva. Ha viszont már szabadidő: filmet nézni remek élmény rajta.

Bár a HP U32 4K HDR nem olcsó, nagyjából 215 ezer forintot kérnek érte, de ebben a szegmensben sokkal kevesebbért nem lehet hasonló képességű kijelzőt találni. Mi abszolút meg voltunk elégedve a tesztalannyal: a remek képminőség ugye alapkövetelmény, ami pluszként mellette szól, az a letisztult dizájn és az USB-C porton keresztüli működtetés lehetősége.