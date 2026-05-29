Terdik Tamás: a bűncselekmények száma 23, a halálos balesetek száma 42 százalékkal csökkent

Mintegy 23 százalékkal csökkent a fővárosban regisztrált bűncselekmények száma 2025-ben az előző évhez képest – derült ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság múlt évi beszámolójából, amelynek főbb adatait Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány ismertette a Fővárosi Közgyűlés pénteki ülésén.

Terdik Tamás azt mondta, hogy Budapesten, amióta modern kori statisztika létezik, soha nem volt még olyan kevés közterületen elkövetett bűncselekmény, autófeltörés és lakásbetörés, mint 2025-ben. E bűncselekményeknél a nyomozáseredményességi mutató még nem volt olyan magas, mint 2025-ben – közölte. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az eddig emelkedő tendencia megtorpant, és az online térben elkövetett csalások számában 9 százalékos csökkenést tapasztaltak.

A kábítószer-terjesztéssel kapcsolatban Terdik Tamás közölte: 2025-ben több mint 300 kábítószer-terjesztő ellen indítottak eljárást, és majdnem egymilliárd forint piaci értékű kábítószert vontak ki. A rendőrök közterületi jelenlétét 2026-ban is emelni kell – mutatott rá. A budapesti rendőrfőkapitány kiemelte: tavaly tisztességes eredményeket értek el, és Budapesten szélsőségektől mentes, biztonságos főváros maradhat.

Részletes adatok

A rendőrségi beszámoló szerint a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 2025-ben 22,6 százalékkal – 52.185-ről 40.371-re – csökkent. A közterületen elkövetett bűncselekmények számában 15 százalékos csökkenés figyelhető meg: 2024-ben 13.599 ilyen esetet regisztráltak, tavaly pedig 11.561-et. Budapesten az emberölések száma 2025-ben 29-ről 41-re emelkedett. A testi sértések száma 8,9 százalékkal csökkent, 1206-ról 1099-re. A súlyos testi sértések számában 13,3 százalékos csökkenés figyelhető meg: 2024-ben 735 esetet, 2025-ben pedig 637-et regisztráltak.

A beszámoló szerint kiskorú veszélyeztetése kategóriában 6 százalékos emelkedés figyelhető meg, ennek száma 184-ről 195-re emelkedett. A garázdaságok száma tavaly 9,2 százalékkal, 2254-ről 2026-ra csökkent. A kábítószer terjesztésével kapcsolatos bűncselekmények száma 2025-ben 7,1 százalékkal, 127-ről 136-ra emelkedett. A lopások – ezzel együtt a betöréses lopások – száma 11,8 százalékkal, 15.199-ről 13.409-re csökkent, az autólopásoké 30,6 százalékkal, 422-ről 293-ra, a lakásbetöréseké pedig 27,3 százalékkal, 873-ról 635-re mérséklődött.

A beszámoló szerint 2010 óta tavaly volt a legkevesebb autólopás és lakásbetörés Budapesten. Tavaly 2,7 százalékkal volt több rablás, mint 2024-ben, ezek száma 182-ről 187-re emelkedett. Rongálásból és csalásból kevesebbet regisztráltak 2025-ben: az előbbi esetében 19,2 százalékkal, 2611-ről 2019-re, az utóbbinál 16,9 százalékkal, 5739-ről 4768-ra csökkent a számuk. A beszámoló szerint a rendőri eljárásokban a nyomozás eredményessége 2025-ben – az előző évhez képest – 53,4, százalékról 57,6 százalékra emelkedett. A személyi sérüléses közúti balesetek számában 4,4 százalékos csökkenés figyelhető meg, ezek száma 2945-ről 2815-re csökkent.

A halálos kimenetelű balesetek száma 42,1 százalékkal, 38-ról 22-re csökkent. a súlyos kimenetelű baleseteké 12,3 százalékkal, 735-ről 636-ra, a könnyű sérülésekkel járóké pedig 1,1 százalékkal, 2182-ről 2157-re csökkent. A dokumentum szerint a BRFK a reagálási időt a tavaly előtti 12 percről 11 perc 49 másodpercre csökkentette 2025-ben.