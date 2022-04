Ez lehet most a legjobb gamer füles, de nem való mindenkinek

Habár a SteelSeries láthatóan a PlayStation-tulajdonosokat célozza az Arctis 7P+ Wireless gamer fejhallgatóval, a tesztünk során kiderült, hogy a füles lényegében minden platformmal kompatibilis, megállja a helyét, ha mobilon akarunk játszani vagy zenét hallgatni, PC-n pedig olyan lehetőségeket kínál, amire csak kevés konkurens képes.

A SteelSeries Arctis 7P+ Wireless első pillantásra olyan, mintha hivatalos PlayStation kiegészítő lenne: a doboz a Sony által előszeretettel használt kék és fehér színekben pompázik, a fekete és fehér elemekből álló füles pedig dizájnban jól passzol a PS5-höz. Mindez biztos nem a véletlen műve, már csak azért sem, mert a tesztlaborunkba érkezett fejhallgató egyik legfontosabb erénye, hogy azon kevés jelenleg kapható audio kiegészítők egyike, ami támogatja az említett konzol térhatást biztosító Tempest 3D audióformátumát, ráadásul vezeték nélküli módban is.

SteelSeries Arctis 7P+ Wireless gamer füles

A fülest kézbe véve rögtön érződik, hogy a gyártó nem spórolt az anyaghasználatnál, és a részegységeket tapogatva az is kezd értelmet nyerni, hogy miért kérnek ezért a kütyüért 60 ezer forint körüli összeget. A fejhallgató pántja flexibilis fém, a többi alkatrész pedig minőségi műanyag: érződik, hogy nem törékeny, nem gagyi, megfogva nem ropog és nem is recseg. Érdemes kiemelni azt is, hogy a kagylók belső részén a szivacsokat kellemes érintésű szövet borítja: nincs olcsó műbőr, ami fél év után repedezni, hámlani és hullani kezd. A füles súlya nem kevés: 453,6 gramm, viszont a fém merevítő nem ér a fejünkhöz, nem nyomja azt, a rögzítésért ugyanis egy gumírozott, tépőzárral állítható extra pánt felel, ami pont annyira szorítja a fejet, amennyire szükséges.

Ezen megoldás ugyan a súly ellenére is kényelmessé teszi a kicsinek nagy jóindulattal sem nevezhető fejhallgató viselését (akár órákon át), viszont a stabilitás nem száz százalékos. Hevesebb mozdulatok hatására nálunk el tudott csúszni az eszköz, a busz után futni pedig egyáltalán nem lehet benne. Itt érdemes megjegyezni: az Arctis 7P+ alapvetően vezeték nélküli füles, amit a gamer kuckót elhagyva is simán lehet használni, akár a melóban, akár az utcán sétálva, vagy a tömegközlekedésen is.

Mindenhez is jó

Ami a kezelőszerveket illeti, jobb oldara került a bekapcsoló gomb, illetve a görgős sidetone, amivel azt szabályozhatjuk, mennyire legyen érzékeny a mikrofon, mennyire erősen közvetítsen minket a másik félnek. Magyarán, ha a csapattársaink arra panaszkodnak, hogy túl hangosak vagyunk, könnyedén halkíthatunk magunkon, illetve – nyilván – a felhangosítás is működik.

Bal oldalon kapott helyet a kihúzható, állítható szárú mikrofon, ami egy külön gombbal némítható, és remek funkció, hogy ezt egy piros LED jelzi a szár végi fehér modulon, így mindig látható, ha épp kikapcsolt állapotban vagyunk. Szintén ezen az oldalon található a hangerőszabályzó, három port kíséretében: egy USB-C a töltéshez, egy hagyományos jack (amire ráköthető egy másik füles), illetve egy speciális csatlakozó, amibe egy jack csatlakozó végződésű kábel dugható. Ennek hála a füles használható minden olyan eszközzel, amin van ilyen 3,5 mm-es audio kimenet.

És itt el is érkeztünk az Arctis 7P+ Wireless egyik nagy előnyéhez: szinte mindennel össze lehet kötni.

Kezdjük a vezeték nélküli résszel. A füles nem a jól bevált Bluetooth technológiát használja, hiszen azzal nem tudnánk összekötni például a PlayStationnel. Ehelyett jár mellé egy USB-C csatlakozós kiegészítő, amit a forrásba kell dugni. Ez lehet egy PlayStation 5, egy Nintendo Switch, egy okostelefon vagy olyan laptop/PC, amin van kompatibilis port. A fejhallgató ezen keresztül kommunikál a választott eszközünkkel 2,4 GHz-en, veszteség és késleltetés nélkül, 10 méteren belül teljesen zavartalanul. Jó hír, hogy a gyártó egy 1,2 méteres USB-C/USB-A adaptert is csomagolt az eszköz mellé, amibe szintén bedugható az említett kiegészítő, így az Arctis PS4-gyel és olyan PC-vel/laptoppal is használható vezeték nélkül, amin csak USB-A csatlakozó van.

Sajnos ez a megoldás Xbox konzolokkal nem működik, ugyanakkor a korábban már említett jack adapteres kábellel a füles ráköthető a Microsoft konzoljának kontrollereire is, így végeredményben ezen gépeknél sem kell lemondanunk a füles használatáról.

Térhatás, ha kell

Hangzás szempontjából az Arctis 7P+ hozza a kötelezőt: bár nem zenehallgatásra tervezték, arra is használható. Normálisan szólalnak meg az eltérő tartományok, nem vesznek el a részletek és a basszusra sem lehet panasz. Az előnyök persze akkor jönnek elő, ha videojátékok mellé használjuk, főleg PlayStation 5 és PC esetében. Előbbinél ugye megkapjuk a Tempest 3D támogatást, ami annyit tesz, hogy a kompatibilis játékok (pl. Demon’s Souls, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Resident Evil Village, Returnal, CoD: Black Ops Cold War) esetében élvezhetjük a virtuális térhatás jól hallható előnyeit, ami nagyban növelni az élményfaktort és az immerziót. Számítógépeken ugyanezt a lehetőséget a külön letölthető SteelSeries GG program biztosítja.

A szoftver és azon belül a még béta verzióban lévő Sonar funkció segítségével kedvünkre módosíthatjuk a beállításokat, és ha nagyon profik akarunk lenni, akkor külön kezelhetjük a játék hangját, a team chatet és a saját mikrofonunkat is. A különböző változtatások ráadásul lementhetők sablonként is, és hozzárendelhetők eltérő játékokhoz, így nem kell mindig variálni a különböző programok indításakor. Az egyetlen aprócska gond, hogy ezt kihasználva a számítógépünk a már korábban meglévő hangcuccaink mellé nemcsak az Arctis fülest ismeri fel, de megjelenik három újabb virtuális eszköz – a fentebb említett játékhang, a chat és a mikrofon. Ez olykor képes összezavarni a Windows operációs rendszert és a futó programokat is, ezzel együtt a felhasználót, aki elsőre nem feltétlenül érti, miért nem működnek rendesen az eszközei.

Ha viszont minden működik, akkor nem lehet panasz a fülhallgatóra. A mikrofon jól közvetíti a hangunkat, akár céges meetingek közben is hasznát vehetjük, a hangzás pedig minden platformon megfelelő. Próbáltuk PlayStation 5-ön, Nintendo Switchen, Xbox Series X-en és mobilon is, minden kütyü esetében maradéktalanul meg voltunk elégedve a végeredménnyel.

Szinte minden, nem mindenkinek

Az Arctis 7P+ Wireless az egyik legjobb, ha nem a legjobb gamer füles a piacon, ugyanakkor mégsem tudjuk azt mondani, hogy kötelező vétel, legalábbis nem mindenkinek. Sokoldalú és PC-n egészen csodálatos, hogy mennyire testre szabható, ugyanakkor ha valaki mondjuk csak a PS5 mellé keres egy olyan eszközt, amivel ki tudja használni a konzol audio képességeit, akkor jobban jár a Sony féle Pulse 3D-vel, ami 60 ezer helyett már 35 ezer környékén hazavihető.

Szintén nem ez a fejhallgató a jó választás, ha valaki nem több platformban gondolkodik, és nem tervezi, hogy aprólékosan beállítson mindent a PC-jén a lehető legtökéletesebb hangélmény érdekében. Ha csak egy mezei, strapbíró és hangélményben is normális eszközt keresünk, az itteni ár töredékéért lehet egész korrekt megoldásokat találni – elég csak a valamivel régebbi Razer Nari Essentialre gondolni. Amennyiben viszont pont ez a cél, hogy a füles minden létező eszközünkkel használható legyen, fontos a virtuális térhatás, és az egészen durva mélységekig lenyúló testreszabhatóság (mert például profi meccseken is részt veszünk), akkor nem érdemes tovább keresni, mert a SteelSeries üdvöskéje ilyen szempontból szinte minden igényt kielégít.