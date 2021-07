„Tiramisuként” említi a Google az Android 13-at

Ugyan még az Android 12 is csak bétában érhető el, az XDADevelopers már azt találgatja, hogy mi lesz az Android csak jövőre érkező 13-as „T” főverziójának neve. A portál arra utaló jeleket fedezett fel, hogy a rendszert a belsősök Tiramisu kódnéven említik. Ez azért érdekes, mert a Google az Android 10-ig ugyan minden szoftvernek egy édesség nevét adta utótagként, utána feladta a dolgot, „Q”-val kezdődő desszertet nem is találtak. Azóta az Android szoftvereket csak számozással látják el.

Ettől még az Android 10, 11 és 12 verzióknak is volt belsős nevük, például „Quince Tart”, „Red Velvet Cake”, a jelenleg bétában elérhető 12-t pedig a „Snow Cone” néven említik. A belsős kódnév nem jelenti azt, hogy a nagyközönség számára kiadott stabil verzió is hivatalosan kapna utótagot, jó eséllyel az Android 13 is csak simán Android 13 lesz.