Már letöltés előtt futtathatók lesznek a játékok Android 12 alatt

Jelentős újdonságot jelentett be a Google a Game Developer Summit eseményen: az Android 12-ben már arra is lesz lehetőség, hogy a Google Play Store-ból való letöltés befejezése előtt elindíthassunk játékokat – írja a The Verge.

A fejlesztés értelemszerűen az átlagosnál nagyobb méretű mobiljátékok esetében lesz hasznos, a keresőcég állítása szerint azokat látványosan gyorsabban lehet majd megnyitni, hiszen csak az elindításhoz szükséges legfontosabb fájlok után töltődnek le a kevésbé lényeges elemek. A 400 megabájt körüli játékoknál körülbelül felére csökkenhet így az elindítás ideje. A megoldás azokkal a programokkal fog működni, amik a Play Asset Delivery rendszert használják, a fejlesztőknek semmit nem kell tenniük a gyorsítófunkció bekapcsolásához.

Az Android 12 várhatóan 2021 vége felé jelenik meg teljes pompájában, jelenleg csak a bétatesztelők férhetnek hozzá.