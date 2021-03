Xiaomi Redmi Note 9T: ha százezer forint alatt keres 5G-s mobilt

Bár a Xiaomi az elmúlt időszakban előállt igencsak húzós áron kínált csúcsmobilokkal, azért nem feledték el a gyökereiket, a teljesen elfogadható árú, de jól használható telefonok szegmensét sem. Jó példa erre a nemrég piacra dobott Xiaomi Redmi Note 9T, ami egy elfogadható képességekkel rendelkező 5G-s készülék, bőven 100 ezer forint alatt.

Az 5G kezdetben a drága csúcstelefonok kuriózuma volt, mostanra viszont elérhető szinte minden kategóriában, ami nem csoda, hiszen az újgenerációs hálózatok fejlesztése rohamosan fejlődik. Hazánkban is egyre több helyen találkozhatunk vele, és ha valaki most tervezi új, legalább két-három éves használatra tervezett telefon beszerzését, annak már érdemes lehet olyan modellek között válogatni, amik fel tudnak csatlakozni az 5G hálózatokra is. Ha valaki élne ezzel a lehetőséggel, de nem kíván erre 100 ezer forintnál többet áldozni, annak sem kell aggódnia, hiszen már itthon is kapható a Xiaomi egyik legújabb okostelefonja, ami megfelel a fenti kitételeknek.

Xiaomi Redmi Note 9T

Ettől a mobiltól persze nem szabad csodákat várni, nem véletlenül kerül 85 ezer forintba. A spórolás szerencsére a külsőt olyan szempontból nem érinti, hogy hiába kapunk műanyag készülékházat, az összeszerelésre nem lehet panasz: a Redmi Note 9T megmarkolva nem recseg, nem ropog, az illesztések tökéletesek, és gombok sem lötyögnek.

A képernyő 6,53 hüvelykes, a védelmet biztosító Corning Gorilla Glass 5 üveg alatt egy IPS panel kapott helyet, 1080 x 2340 pixel maximum felbontással és 60 Hz-es képfrissítéssel. A maximum fényerő 535 nit, tehát a kinti napsütésben sem kell aggódni amiatt, hogy nem látjuk a dolgokat, és úgy általában sincs vele probléma: a kontraszt, a színek, a mozgásmegjelenítés mind-mind rendben vannak, de olyan minőséget persze nem szabad elvárni tőle, mint egy OLED kijelzőtől.

A burkolat alatt egy nyolcmagos MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G processzor dolgozik, méghozzá egy Mali-G57 MC3 grafikus chip és 4 GB RAM társaságában. Az Antutu benchmark programban 290 ezer pontot ért el az összeállítás, tehát a teljesen átlagos, hétköznapi feladatok ellátására bőven elég. Még egyes mobiljátékok futtatása sem okoz neki gondot, de azzal érdemes tisztában lenni, hogy senki nem ezzel a telefonnal lesz Call of Duty Mobile vagy Fortnite bajnok, hiszen ezen programok már nem nyújtanak élvezhető játékélményt ezen a hardveren.

Belső tárhelyből 128 GB áll rendelkezésre, UFS 2.2-vel (van 64 GB-os verzió is, de az már csak UFS 2.1), ami SD-kártyával tovább bővíthető, az aksi pedig 5000 milliamperórás, úgyhogy két napig bőven bírja a telefon, tölteni viszont maximum 18 wattal lehet, és ebben az esetben a vezeték nélküli töltés lehetőségéről is le kell mondanunk. Van ugyanakkor infra, NFC, nem maradunk 3,5 mm-es jack bemenet nélkül, és adott az ujjlenyomat-olvasó is, a bekapcsoló gombba építve.

Az előlapi nagylátószögű kamera 13 megapixeles, semmi extra, de normális szelfik készíthetők vele. A hátlapra ezúttal három egység került, méghozzá egy LED villanó társaságában, viszont ezek közül egyedül a 48 megapixeles főkamera említésre méltó. Normális fényviszonyok között teljesen jó fotókat lőhetünk vele, viszont a kameraszoftver hiába kapott éjszakai módot, este csak nagy szerencsével lehet nem zajos, valamennyire értékelhető képeket készíteni.

Ezt használva alapból 12 megapixeles képeket lőhetünk, külön bekapcsolva adott a lehetőség 48 megapixeles verziókra is, aminek viszont nincs sok értelme, hiszen láthatóan jobb minőséget nem, csak több helyet foglaló fájlokat kapunk. Videóból 4K/30 fps a maximum (Full HD-nál adott a 60 fps), de képstabilizálás hiányában a végeredmény azért elég messze van az igazán jótól.

Ami a maradék két lencsét illeti, azok a Xiaomitól megszokott, szinte teljesen felesleges, filléres egységek, amik jó eséllyel most is csak azért kerültek bele a nem túl esztétikus kör alakú kameraszigetbe, hogy a marketing három hátlapi kamerával reklámozhassa a készüléket. A 2 megapixeles makróval értékelhető közeli képet lőni lehetetlen, a szintén 2 megapixeles mélységszenzor pedig a portrékészítést hivatott segíteni, alig érzékelhető eredménnyel.

5G, baby!

A Xiaomi Redmi Note 9T teljesen átlagos alsó-középkategóriás telefon, ami sok szót nem érdemelne, ha nem 5G modemes processzorral lenne felszerelve. Ezzel kapcsolatban pedig érdemes tudni, hogy a Dual SIM-nek hála akár két újgenerációs hálózathoz tartozó kártyát is képes kezelni a készülék, ráadásul úgy, hogy mellettük még jut hely a korábban említett SD-kártyának is.

Mindez tényleg nem rossz vétel 85 ezer forintért, ugyanakkor, ha valaki ennél kicsit többet is hajlandó fizetni, annak érdemes elgondolkodni a Xiaomi Mi 10T Lite vagy a OnePlus Nord N10 5G készülékeken. Ezek a mobilok szintén tudják az 5G-t, és pár ezer forintért nemcsak jobb képernyőt és valamivel erősebb hardvert kínálnak, de még a fotózás terén is többet nyújtanak.