Asus ROG Phone 3: a telefon, aminek nehéz kihasználni az erejét

Tavaly a ROG Phone II több nemzetközi oldalnál is az év telefonja vagy év nagyméretű mobilja lett – teljesen érthető módon. Az akkori leggyorsabb processzor kapott benne helyet, méghozzá egy minőségi kijelző és egy méretes akkumulátor kíséretében, így hibátlanul kielégítette a mobiljátékosok igényeit. A ROG Phone 3 ezen remek tulajdonságokat megörökölte, és ennek fényében fordítanánk is a megszokott tesztmetóduson: mielőtt elkezdjük kibontani és körbejárni a a gazdag tartozékkínálattal bíró telefont, essünk túl a specifikációkon, most úgysem ez a legfontosabb.

Tesztalanyunk egy kiváló, nagyméretű androidos okostelefon.

Az erős processzornak és a kellő mennyiségű memóriának (8-16 GB) hála nincs olyan alkalmazás, ami kifog rajta hétköznapi használat mellett: Adreno 650-es grafikus chippel kiegészített Snapdragon 865+-nál alig akad ütősebb kombó a piacon. A hatalmas, 6000 milliamperórás aksinak hála telefonálással, böngészéssel, a közösségi média pörgetésével és némi játékkal simán kibír két napot a készülék, ami a mai világban nagy szó. Cserébe nincs vezeték nélküli töltés, és bár a telefont szétszedők találtak némi vízzáró réteget a készülék belsejében, de a ROG Phone 3 nem kapott tanúsítványt, tehát hivatalosan nem vízálló.

A hátlapi kamerarendszer egy 64 megapixeles főegységből, egy 13 megapixeles ultraszéles és egy makró lencséből áll, az elkészült képekről pedig általánosságban azt tudjuk elmondani, hogy nappal abszolút vállalható végeredményt kapunk, viszont ahogy sötétedik, úgy romlik a fotók minősége. De ezt a telefont úgysem ezért vesszük, hanem azért, ami a folytatásban következik.

Gamer élmény

Már a készülék doboza sem szokványos, és a gyártó tartozékokkal sem fukarkodott. A trapéz-szerű csomagolást kibontva először nem is világos, hogy a doboz melyik része rejti a telefont. A szokásos töltő és fülhallgató páros mellett kapunk egy tokot, illetve egy hűtőventilátort, ami asztali állványként is funkcionál. Amit a Nubia beépített, azt az Asus ismét tartozékként adja, viszont a hűtést segítő kiegészítőt tényleg csak akkor kell felcsatolni, amikor hosszabb játékot tervezünk.

A telefont kézbe véve rögtön érezzük, hogy van súlya (240 gramm), a gyártó minőségi anyagokkal dolgozott: sok fém, erős üveg (Gorilla Glass 6) – ez a készülék nem fog recsegni-ropogni a markunkban. A keret jobb oldalán a bekapcsoló és a hangerőszabályzó gombokat találjuk, a két széle pedig játék közben érintésérzékeny ravaszként funkcionál. A bal oldalra került a tartozékok csatlakoztatására szolgáló port, alul pedig egy USB-C található. Hagyományos jack csatlakozó a mobilon ugyan nincs, viszont sokaknak jó hír, hogy a készülékhez mellékelt ventilátorra azért kimentett egyet a gyártó.

A mobil előlapján két dicsérendő részletet találunk – ami lényegében három. Egyrészt világklasszis sztereó hangszórókat kapunk, amik felénk néznek (ahogy annak minden telefonon lenniük kellene), így remek hangélményt nyújtanak. Emellé jön a 6,6 hüvelykes, 2340 x 1080 pixel felbontású AMOLED kijelző, ami akár 144 Hz-es képfrissítésre is képes – ezt még a PC-s világban is csak a csúcseszközök tudják. A kijelző finoman szólva is fantasztikus, és teljesen érthető, hogy a gyártó a felbontás helyett inkább a sebességet választotta, hiszen a játékoknál sokkal hasznosabb, ha gördülékeny az élmény, egy kézi eszközbe felesleges belegyömöszölni egy 4K felbontású panelt.

A szintén üveg hátlapon ott a kamerasziget, a GameCool 3 hűtőbordája, illetve egy apró szellőzőnyílás, ahová az Active Cooler 3 ventilátor csatlakozik. Persze nem maradt le a nagyméretű, LED-es ROG logó sem, aminek a színét kedvünkre változtathatjuk, illetve a játékokhoz igazíthatjuk. Ezt ugyan eltakarja a felhelyezett ventilátor, de az Asus mindenre gondolt, így a kiegészítőn is találunk egy világító emblémát, így semmilyen körülmények között nem kell lemondanunk erről a renkdívül hasznos funkcióról.

Bekapcsoláskor a telefon rákérdez, hogy milyen kinézetet preferálunk: egy „agresszívabb” gamer, és egy letisztult, a gyári Androidot idéző felület közül választhatunk. Szerencsére a telefon nincs agyonterhelve mindenféle felesleges előre telepített programmal, viszont a beállítások menüt az Asus egy kicsit a saját képére szabta – persze ettől még teljesen átlátható maradt.

A mobiljátékkal kapcsolatos funkciókat egy szintén jól átlátható, Armory Crate nevű applikációban találjuk. Itt állítható például a hátlapi logó színe, a játékok esetében pedig előre definiálhatjuk, hogy az adott program milyen képfrissítéssel fusson, illetve társítható hozzájuk az X-Mode, amivel a maximum teljesítmény sajtolható ki a készülékből. Itt látható továbbá a készülék hőmérséklete és a processzor aktuális órajele is – mintha csak egy számítógépet tartanánk a kezünkben.

Játék közben még egy apró overlay is bekapcsolható, hogy lássuk a hőfokot és a program által produkált képkocka/másodperc értéket. Hasznos funkció továbbá az oldalról behúzható GameGine menü, amin egyrészt azon opciók találhatók, amik a Crate-ben is, de ezek mellé kapunk könnyen elérhető gombokat is, amikkel letilthatók például az értesítések és a hívások. Innen állíthatók továbbá a keret széleire került érintésérzékeny ravaszok, és a különböző tartozékok – amikből azért akad egy pár.

Kiegészítők minden mennyiségben

Vásárolhatunk asztali dokkolót, amivel egyrészt monitorra köthető a telefont, másrészt innen sem maradt ki az extra hűtés. Ezt nem tudtuk kipróbálni, ellenben a ROG Kunai 3 kontrollerrel és a ROG TwinView Dock 3-mal. Előbbi egy játékvezérlő, amit több módon is használható. Bluetooth kapcsolaton keresztül sima kontrollerként funkcionál, ha a telefon ki van támasztva a hűtőventillátorral, de jár hozzá egy csere tok is, amivel rögzíthető a mobilhoz, olyan élményt biztosítva, mintha egy Nintendo Switch-et használnánk. A TwinView Dock 3 ezzel szemben egy plusz kijelzőt csatlakoztat a telefonhoz.

Viszont akad némi probléma ezzel a koncepcióval.

Azt ugye már tisztáztuk, hogy a ROG Phone 3 nagyon jó androidos telefon. Ebből adódóan androidos játékok futnak rajta. Viszont, hogy ezekből az androidos játékokból mi használja ki a telefon tudását, extra funkcióit, és a pluszban vásárolt kiegészítőket, az már leginkább a Szerencsejáték Zrt. hatáskörébe tartozik. A TwinView Dock 3 második kijelzőjén az Asphalt legfrissebb kiadása csak a térképet jelenítette meg, mást nem. A Real Racing 3 szó nélkül összebarátkozott a Kunai kontrollerrel, így lehetett autót vezetni, de a Call of Duty mobil verziója például hol érzékelte, hol nem, és akadt egy halom játék, amit a mellékelt szoftverrel hiába próbáltunk összeházasítani a kiegészítővel, egyszerűen nem ment.

És ez jellemző az egész élményre: van 144 Hz kijelző, de vadászni kell, hogy ezt mi használja ki. Az AirTrigger egy halom lövöldözős játéknál jól jönne, de szintén lutri, hogy a ravaszokat mivel tudjuk összeházasítani. A legjobb az lenne, ha az Armory Crate-ben helyet kapna egy ajánló, esetleg egy külön alkalmazásbolt, ahová a kompatibilis programok kerülnek. Viszont amikor gond nélkül működnek az extrák, az ember hajlamos elfelejteni, hogy ez csak egy telefon.

Szerencsére egyre több olyan összetett, és hosszabb játék van, ami nemcsak egy perces buszutakra köti le a figyelmünket, hanem akár órákra is, és a már említett akkumulátor jó pár Fortnite meccset kibír velünk. Az overlay kijelző pedig nyugodtan kikapcsolható, hiszen a programok jelentős része egyszerűen nem használja ki a telefon erőforrásait. Erre persze simán mondhatjuk, hogy bőven van tartalék, évekig nem kell cserén gondolkodni. Azt sem szabad továbbá elfelejteni, hogy mind a Google Stadia, mind az Xbox Games Pass gyönyörűen futhat a készüléken – persze ezen szolgáltatásoknál az adatközpont végzi a számítási teljesítményt igénylő feladatokat, és nem a mobil.

Egy ilyen telefonnál, csak úgy mint a Nubia Red Magic 5G esetében, nem hagyhattuk ki a szintetikus tesztek lefuttatását sem. Az AnTuTuban a ROG Phone 3 meg is tudta verni az említett telefont a maga 613 076 pontjával. Geekbenchen 909 SingleCore és 3299 Multicore pontszámot értünk el, a 3DMark-ban pedig 7300 Open GL és 6600 körüli Vulkan pontszámot hozott a telefon.

Tulajdonképpen mindent megkapunk, amit egy 2020-as csúcskészüléktől elvárunk, az 5G képességtől az OLED kijelzőig, és ezért nem túlzás a 290 ezres ár, egyedül a kamerák okoznak csalódást. Összességében szerettük az Asus új, kifejezetten mobiljátékra tervezett telefonját, de túl sokszor volt olyan érzésünk, hogy hiába van elképesztően erős technika a kezünkben, egyszerűen nem tudjuk kihasználni.