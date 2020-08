Az Apple nagyon berágott egy körtére

Az Apple jogi lépéseket kezdeményezett egy receptalkalmazás fejlesztőivel szemben, mivel erősen kifogásolja, hogy a Prepear app ikonja egy olyan körte, ami szerintük nagyon hasonlít a cég ikonikus almás logójára. A cupertinói vállalat szerint az ábra megtévesztheti a felhasználókat. Pedig a hasonlóság valójában annyi, hogy szintén egy leveles gyümölcsöt formáz az ikon, de még az alakja (lévén körte és nem alma), és még a színe is más. Az Apple ennek ellenére kitart amellett, hogy a netezők velük hozhatják kapcsolatba az alkalmazást.

A Prepear egyébként az angol előkészítés, azaz „prepare”, illetve a körte (pear) kifejezésekből született, amivel arra is próbálnak utalni a fejlesztők, hogy egy recept appról van szó. A méretben jóval kisebb fejlesztőcég közölte, hogy mivel nincs elegendő pénzügyi forrása ahhoz, hogy jogi úton rendezzék a vitát, ezért petíciót indítottak annak érdekében, hogy nyomást helyezzenek a cupertinóiakra, és vonják vissza az ellenük kezdeményezett lépéseket.

Apple Sues Small Company Prepear Because Somehow Its Pear Logo Resembles Apple’s Logo https://t.co/o2NSJBk0Z0 pic.twitter.com/Ayjl0a1DVZ

