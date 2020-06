Rengeteg újdonságot mutatott be az Apple

Elrajtolt az Apple éves WWDC nevű fejlesztői konferenciája, amit idén rendhagyó módon a világjárvány miatt teljes egészében online rendeznek meg. Ugyan a többnapos esemény főként a fejlesztőknek szól, a nyitónap prezentációja a felhasználók számára is betekintést nyújt abba, mit lehet várni a soron következő iOS, iPadOS, macOS, tvOS és watchOS szoftverektől.

Az Apple kampuszán található Steve Jobs Theatre-be ezúttal virtuálisan ült be Tim Cook, az Apple vezetője, aki a világ történéseire reagálva rögtön szót ejtett a Black Lives Matter mozgalomról, kifejezve, hogy az Apple az egyenlőség mellett áll, elutasítva a rasszizmust, egyben a koronavírus járvány ellen frontvonalban küzdőknek is köszönetet mondott, hozzátéve, hogy a nagy krízisek teret adnak, hogy a kreatív energiák is jobban felszínre törjenek.

Átláthatóbb kezdőképernyővel jön az iOS 14

Craigh Federighi szoftverfejlesztési igazgató rögtön az iOS 14 újításaival kezdte a bejelentések sorát, taglalva, milyen újdonságok érkeznek az iPhone-ok home screenjének megregulázására, amit hajlamosak a felhasználók teletömni appokkal. Az átláthatóság érdekében érkeznek az App Libraryk, amik lényegében olyan szekciók, amelyek alá automatikus elrendezi a rendszer az appokat különféle kategóriák szerint. A felület tetejére keresősáv kerül, ahol könnyebben előhívhatók a szükséges appok.

A widgeteken is variáltak, bal oldalról suhintva előhívható lesz külön felületen a Today View, ami egy widget-gyűjtemény alapvető információkkal, a hatékony helykihasználás érdekében különféle méretekben. Továbbá már rögzíteni is lehet widgetet a home screenre, korábban csak appokat lehetett, akit pedig nagyon feltüzelne a widgetes téma, rengeteg különféle widgetet szerezhet be a Widget Gallery-ből. Az appok kezelését hivatott könnyebbé tenni egy új kép a képben mód, ami például lehetővé teszi, hogy ha elkezdünk nézni egy sorozatot, akkor a home screenre lépve kis ablakban továbbra is gond nélkül fut majd a tartalom.

Turbózták a Siri kezelőfelületét is: ha azt kérdezzük tőle, milyen az idő, akkor értesítésként megmutatja az információt mutató widgetet, és nem foglalja el az egész kijelzőt. A Google Fordítóval konkuráló Translate app offline is működni fog, fejlettebb nyelvtámogatással. Először adódik rá lehetőség továbbá, hogy a felhasználó választhasson magának alapértelmezett böngészőt levelezőt.

A memojiknak is fontos a járvány elleni védelem

Az Apple saját csevegője, a Messages főleg a csoportos csetek terén hoz finomításokat. A többrésztvevős beszélgetésekben immár csoportosítva jelennek meg egy adott sorra érkező válaszok, amik átláthatóbbá teszik a dialógusokat, a résztvevők avatarjainak mérete pedig ahhoz igazodik, hogy ki volt legutóbb elérhető. Szinte számítani lehetett rá, hogy terítékre kerülnek a memojik is, amik még aprólékosabban lesznek személyreszabhatók, és persze a valós élet eseményeihez igazodva

akár arcmaszkot is viselhetnek.

A csevegő kezdőképernyőjén a csetrengetegben történő eligazodást könnyíti majd meg, hogy a fontosabb beszélgetések rögzíthetővé és kitűzhetővé válnak a képernyő tetejére. Az értesítések is finomodnak, megadható lesz például, hogy csak akkor jelezzen az app, ha kimondottan megemlítettek minket egy csoportbeszélgetésben.

App Store terén a leglényegibb újdonság az App Clipsek bevezetése, ami főleg a cégek számára előnyös. Az App Clip lényegében olyan lecsupaszított alkalmazásdarabka, amivel valamilyen alapvető feladatot úgy végezhet el a felhasználó, hogy nem kell hozzá letöltenie egy külön alkalmazást (hasonlóan a Google instant appjainak ötletéhez). Mondjuk fizethet vele kávéért, parkolásért. Ehhez nem kell beírnia a kártyaadatait sem, mert Apple Pay-jel is intézheti, illetve az Apple-fiókos bejelentkezéssel nem kell külön fiókot sem létrehozni. App Clips előhívható lesz weboldalról, Messagesben küldött linkkel, illetve a direkt erre a célre fejlesztett kóddal.

Univerzális kereséssel jön az iPadOS 14

Az Apple táblagépekre írt operációs rendszere, az iPad OS 14 is főleg kezelhetőségben változik, ahogy az iOS 14. Ahogy Federighi kiemelte, az iPad esetében eleinte arról volt szó, hogy iPhone-ra írt appok kerültek nagyobb kijelzőre, idővel pedig megjelentek a kifejezetten iPadre írt szoftverek, amelyekből már több mint egymillió érhető el az App Store-ban. Ezt a szemléletváltást jelezte az is, hogy végül külön nevet kapott az iPadOS.

Itt is jönnek a widgetek, illetve úgy tűnik, az Apple feltalálta a sidebart, ami a fotó, a naptár és a zenelejátszóban is megjelenik majd, és egyszerűbbé teszi a drag and drop alapon működő rendezgetést, valamint az appokon belüli könnyebb navigációt. Érdekesebb viszont az új univerzális keresés, amivel egyszerre kereshetünk appokat, kontaktokat, dokumentumokat.

Siri kezelőfelülete is egyszerűsödik: megjelennek a kijelző tetején felugró értesítések, amik nem takarják ki az egészet képernyőt, miközben éppen valamivel foglalatoskodunk. Javul az Apple Pencil támogatása kézírás terén, az új Scribble funkcióval pedig a kézírást rögtön szerkeszthető, másolhatóvá szöveget kapunk.

Az óra, már az álmod is vigyázza

Az Apple Watchra írt watchOS 7 operációs rendszer két fő újdonsága hogy már Fitness néven érhető el a különféle aktivitásokat mérő app (ami már figyeli a táncolós edzéseket is), illetve az óra kap egy kifejezetten az alvás monitorozására készített alkalmazést. Az alváskövetést már régóta, lényegében az első Watch megjelenése óta kérik a felhasználók. Továbbá nincs WWDC anélkül, hogy ne jönnének szóba a watch face-ek, amiket a Face Sharinggel már egymással is megoszhatnak a felhasználók, illetve még több letölthető stílus kerül be az Apple Watch online boltjába.

A jövő Macje már más lesz

Bemutatkozott a macOS soron következő kiadása is, ami a Big Sur nevet kapta, és az Apple elmondása szerint a macOS X óta a legtartalmasabb frissítés. Itt is kapunk egy rakat kozmetikázást: új Dock dizájnt, appikonokat, és új kezelőfelületet a Photos és Mail alkalmazásokhoz. Bekerült a Control Center központ, ahol változtatható a megjelenítés, illetve aktiválható például a sötét és éjszakai mód. Az iOS 14-hez hasonlóan lesznek személyreszabható widgetek, mint a világóra és a jegyzetek, amiket az értesítésekbe is elhelyezhetünk.

Sejthető volt, hogy az új macOS bemutatása után az Apple átvezet arra a bejelentésre, amit már jó ideje sejteni lehetett. Tim Cook fel is tüzelte az online közönséget, mondván, most történelmi pillanat következik, legalábbis az Apple, és a Mac brand történetében, amiben eddig meghatározó pillanatok voltak a PowerPC, majd az Intel chipjeire való váltás, illetve a Mac OS X megjelenése.

Cook hivatalosan is közölte, hogy a jövő Macjei a cég saját fejlesztésű chipjével érkeznek.

Johny Srouji, a cég processzorfejlesztője impozáns számokkal szemléltette, mennyi előnye van a házon belül fejlesztett A-szériás chipeknek, amik az iPhone, iPad és Apple Watch készülékeken zongorázható javulást hoztak teljesítményben. Az első iPad óta az iPad Pro például ezerszer gyorsabbá vált grafikai teljesítményben. Most ilyen módon turbóznák az asztali gépüket is.

Az Apple Siliconnal a cég várakozásai szerint hatékonyabb lesz a gép energiafogyasztása, ami nem megy a teljesítmény rovására, sőt. Ez azért kardinális kérdés, mert az asztali gépek fogyasztják a legtöbb energiát. A saját chip lehetővé teszi, hogy javuljon az energiamenedzsment, az üzemidő, további biztonsági fejlesztésel épüljenek be mélyebben a rendszerbe, illetve a gépi tanulás is finomodjon. De az Apple említ még jobb képfeldolgozást, és még grafikai teljesítményt is. A jövőbeli, Apple Siliconnal felszerelt Maceken már natívan futnak az olyan appok, mint a Final Cut Pro, vagy a Logic Pro X. A közös architektúra miatt pedig natívan támogatottak lesznek az iPadre és iPhone-ra írt appok is, amiket a Mac App Store-ból lehet letölteni.

Az első ilyen processzorral felszerelt Mac év végén jelenik meg, a következő két évben pedig a cél, hogy végbemenjen a teljes váltás.