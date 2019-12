Megkezdődött a hajlítható kijelzős kütyük csendes forradalma

Ami sokáig a sci-fi alkotások sajátja volt, az mostanra valósággá vált: megjelentek a kereskedelmi forgalomban az első hajlítható kijelzős eszközök. Megvásárolható termék ugyan még kevés van a piacon, de a forradalom már javában zajlik, hamarosan egyre több ilyen mobil és más kütyü közül tudunk majd válogatni.

A Samsung már be is mutatta új hajlítható mobilját

2018 végén már sejteni lehetett, hogy többéves várakozás után 2019-ben végre tényleg megérkeznek a hajlítható kijelzős okostelefonok és más eszközök. Az új korszak kezdetét nemcsak az bizonyítja, hogy piacra kerültek az első ilyen jellegű termékek, de az is, hogy az Android 10 operációs rendszer már alapból támogatja ezeket az eszközöket. Sőt, van olyan hajlítható kijelzős telefon, amit már itthon is meg lehet vásárolni, persze ehhez mélyen a pénztárcába kell nyúlni. Lássuk, idén milyen készülékek indították el a rugalmas kijelzők egyelőre csendes, de megállíthatatlannak tűnő forradalmát.

Samsung Galaxy Fold

A sort a Samsung kezdte a februárban bemutatott Galaxy Folddal, de a start meglehetősen szerencsétlenül sült el, mivel a tesztpéldányok megtörtek. A dél-koreaiak áprilisban visszahívták a februárban bejelentett hajlítható mobilnak a tesztelők számára kiküldött példányait, majd az év második felében egy javított, újragondolt modellel jelentkeztek. A különleges mobil/táblagép hibrid már Magyarországon is kapható, ami az év elején még kérdéses volt, hiszen egy méregdrága, meglehetősen szűk célközönségnek szóló prémium modellről van szó: itthon 696 ezer forintba kerül.

A Galaxy Fold persze nemcsak az ára és a kettő az egyben kialakítása miatt érdekes. Júliusban a Samsung vezetője, DJ Koh példaértékűen nyilatkozott az első, elhibázott változatról: kendőzetlenül elmondta, mi a helyzet, megvallva, hogy hibáztak, türelmetlenül elsők szerettek volna lenni ebben a szegmensben. A cég viszont a kezdeti nehézségek ellenére is meglehetősen optimista a rugalmas, hajlítható kijelzőket illetően, hiszen 5–6 millió darab értékesítését tervezik a jövőben, és nem csak a Foldból – mint kiderült, egyszerre több hajlíthatós modellen is dolgoznak.

Huawei Mate X

A dél-koreaiak után a barcelonai Mobil Világkongresszuson nagyot dobbantó Huawei kontrázott a saját megoldásával, ami némileg különbözik a Samsung elképzelésétől. A kínaiak lényegében a hajlítható panelből készítették el a telefon külső részét, ami széthajtva dupla méretű képernyővé válik, és ilyenkor a csukott állapot belső részei alakulnak át hagyományos hátlappá. Zárt állapotban egy kissé vaskos, 11 milliméteres, 6,6 hüvelykes okostelefonként használható, kinyitva pedig ehhez csatlakozik a 6,38 hüvelykes hátlap, így bővül 8 hüvelykre (2480×2200 pixel) az immáron tabletként funkcionáló készülék.

Mindez remekül is hangzott, aztán május végén a Trump-adminisztráció odacsapott a kínai cégnek: felkerültek az úgynevezett Entity Listre. A listázott vállaltok számára az amerikai cégek csak engedéllyel szállíthatják a technológiájukat, és ennek hatásairól a sajtó már hónapok óta cikkez – többek között ennek köszönhető, hogy a gyártó legújabb csúcskészüléke, a Mate 30 Pro már Google-szolgáltatások nélkül került forgalomba. Az ősszel piacra dobott Huawei Mate X szintén erre a sorsra jutott, és jó eséllyel ennek köszönhető, hogy a Galaxy Folddal ellentétben egyelőre nem kapható Európában.

Motorola Razr

A fent említett nagy nevek mellett a Motorola sem teketóriázott: évek óta tartó pletykák és szivárogtatások után a márkát birtokló Lenovo végre lerántotta a leplet az okostelefonokat megelőző korszak legmenőbb telefonjának utódjáról, a Razr 2019-ről. A készülék formájában a klasszikus elődöt idézi, tehát egy szétpattintható flip készüléket kapunk, azzal az ultramodern különlegességgel, hogy belül egy 6,6 hüvelykes, pOLED típusú hajlítható kijelzőt kapunk, amit a gyártó Flex View-nak nevezett el.

Az új Razr ára 1499 dollár, ami a hazai adók nélkül is közel 450 ezer forintot jelent. Emiatt persze ráérnek izgulni az európai érdeklődők, ugyanis a telefon első körben csak az Egyesült Államokban lesz kapható, méghozzá jövő januártól, és a készülék sajátossága az is, hogy hagyományos SIM-kártyát már nem is fogad, eSIM szükséges hozzá – ami persze már itthon sem lehet gond, hiszen a Telekomnak van ilyen szolgáltatása.

A Motorolának egyébként ambiciózus tervei vannak a jövő évre, december elején a cég elnöke bejelentette, hogy 2020-ban számos felső kategóriás csúcsmobil várható a márka égisze alatt. A készülékek lelkét olyan csúcsprocesszorok jelenthetik, mint a Snapdragon 865, vagy a Snapdragon 765, mindehhez 5G-támogatás is társul majd. A cég képviselője hozzátette, hogy a kamerarendszert is prémium érzékelőkből állítják össze.

Mi várható jövőre?

2020-ban bizonyosan folytatódik a trend, még több hajlítható kijelzős telefon várható. Bemutatkozhat az Apple jó ideje pletykált saját hajlítható modellje, egyesek pedig már egy ilyen típusú Sony Xperiáról beszélnek. A készülékek ára egy jó darabig még biztos az átlagnál jóval magasabb marad, de a célközönség számára a könnyű hordozhatóság és a nagy kijelző nyújtotta hatékony feladatvégzés ennek ellenére is vonzó lehet. Azt persze még nem tudni, hogy a mindennapos használatot miként bírják a hajlítható kijelzők, de az elterjedésük nemcsak a mobilok terén várható, hiszen az LG idén januárban már bemutatta az első olyan tévéjét, ami szintén rugalmas, feltekerhető OLED kijelzővel rendelkezik.

Viszont a mobilok világában nem mindenki látja ebben a technológiában a jövőt: a Microsoft vagy az LG a hajlítható kijelző helyett a dupla képernyős megoldásokban hisznek. A Microsoft a Surface Duóval, míg az LG a nálunk is kapható, 5G-s V50 ThinQ-val, illetve a G8 ThinQ-val szállt be a küzdelembe. Az LG az alapmodellhez csatlakoztatható extra kijelzővel próbálja elérni azt a plusz kihasználható területet, amit a hajlítható modellek egy képernyővel nyújtanak, és ez a megoldás hiába kevésbé menő, a multitaskot illetően egyelőre sokkal jobban használható, mint például a Sasmung Galaxy Fold.

Ami pedig a többi gyártót illeti, a jövőben különösen az olyan kínai márkáknál lesz érdemes figyelni az új termékeket, mint az Oppo, a Xiaomi vagy a ZTE – hiszen már mindnek van legalább szabadalma, vagy prototípusa, de kérdéses, hogy ezen a területen is várható-e a kínai cégektől megszokott, a pénztárcát az átlagnál jobban kímélő modellek megjelenése.

Kiemelt kép: Mohos Márton / 24.hu