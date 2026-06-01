Orbán Viktor édesanyja és az egyik testvére 50 milliót vett ki a hatósági eljárás alá vont cégéből

A tavalyi évben 395 millió forintos árbevételt termelt az Orbán Viktor édesanyja és egyik testvére tulajdonában álló Hahót Tőzeg Kft. – derül ki a cég friss mérlegéből.

A Zala megyében tőzegkitermeléssel foglalkozó cég adózott eredménybe 206 millió forint volt, és a taggyűlés márciusi döntése értelmében 50 millió forintot fizettek ki osztalékként.

A két tulajdonos, a választási kampányban aktívan részt vevő Orbán Győzőné Sípos Erzsébet és ifjabb Orbán Győző öröme azonban nem lehet felhőtlen. Nemrég ugyanis kiderült, hogy a Hahót Tőzeg Kft. egyike azoknak a cégeknek, amelyeknél szabálytalan bányászati tevékenység miatt eljárás indult.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) tájékoztatása szerint a cég 2025-ös tevékenységét érintő vizsgálat még zajlik, és azt nézik meg, hogy a bányavállalkozók betartják-e a kitermelési mennyiségre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

