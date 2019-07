A holdra szállás nem gyerekjáték, most mégis bárki eljátszhatja

Július 20-án volt 50 éve, hogy a NASA jóvoltából Neil Armstrong és Edwin „Buzz” Aldrin elsőként leszálltak a Holdra. Ebben hatalmas szerepet játszott a Sasra keresztelt holdkomp, amit most meg is lehet építeni, hiszen a LEGO a jubileum alkalmából egy külön készletet szentelt az Apollo-11 misszió egyik legfontosabb részegységének.

A dán játékgyártó mindig vonzódott a világűrhöz, a 80-as években pedig szinte minden kölyök LEGO Space készletekért epekedett, és bár mostanában ilyen tematikával nem találkozhatunk a boltokban, ez koránt sem jelenti azt, hogy le kellene mondanunk az űrutazós építőjátékokról. Elég csak a rajongók tervei alapján LEGO Ideas szettekre gondolni, amik között az elmúlt években helyet kapott a japán Hayabusa űrszonda, a Marsra küldött Curiosity Rover, az Apollo-11 misszió során használt Saturn V rakéta, és nem szabad megfeledkezni a NASA legendás nőinek emléket állító csomagról sem.

A NASA Apollo 11 Lunar Lander (LEGO 10266) a Creator termékcsaládon belül jelent meg, kifejezetten a holdra szállás 50. évfordulójára, és az 1087 elemet (és két minifigurát) számláló holdkomp vitán felül a dánok egyik legjobb készlete az elmúlt évekből, aminek ott a helye minden Saturn V rakéta mellett.

A Sas leszállt

Az építés gyakorlattól függően 3-5 órát vesz igénybe, és már a 124 oldalas útmutató fellapozásakor látszik, hogy a Sas (Eagle) névre keresztelt landoló modul igazi szívügy volt a készletért felelős tervezők számára. Mielőtt megfognánk az első kockát, oldalakon keresztül olvashatunk – angolul – az Apollo-11 misszióról, és kapunk némi betekintést a készlet megalkotásának folyamatába is.

A holdkomp összerakása négy nagyobb fázisra bomlik: először a holdfelszínt kell megépíteni, ahová a Sas leszállt, majd az űrjármű alsó része következik két részletben, az utolsó nagyobb falat pedig a visszatérő modul, amivel Neil Armstrong és Edwin „Buzz” Aldrin elhagyták a Holdat, hogy csatlakozzanak az égitest körül keringő parancsnoki modulban várakozó Michael Collinshoz.

Az már az építés elején világossá válik, hogy ez tényleg egy átlagon felüli készlet, hiszen már a holdfelszín sem egy szimpla építőlap, hanem apróbb kockákból állítható össze, kráterekkel, sziklákkal, az elmaradhatatlan amerikai zászlóval, sőt, a tervezők még arra is gondoltak, hogy a Holdon hagyott első emberi lábnyomok is tisztán kivehetők legyenek a felszínen. Az ilyen apró részletek miatt az építés végig szórakoztató, az ember játszva csodálkozik rá az egymást követő kifejezetten ötletes megoldásokra.

Az űrjárműn lényegében minden passzol: az aranyozott védőburkolat itt is hasonló színű kockákból épül meg, a feliratok és festések pont ott kapnak helyet, mint az eredetin, akárcsak a navigáláshoz nélkülözhetetlen rakéták és fúvókák. Az alkotók ráadásul nemcsak a külcsínre figyeltek, de belül is törekedtek az élethűségre: nemcsak az üzemanyag és az oxidálószer tartályait kell beépítenünk a holdkompba, de a kabinban még a fedélzeti számítógépek is bekerülnek – igaz, hogy csak matrica formájában, de ez mit sem von le annak az értékéből, hogy még ezek a részletek is a helyükön vannak.

A végeredmény ezen aprólékosságnak köszönhetően leginkább egy makettre hasonlít, ami abból a szempontból sem meglepő, hogy egy Creator Expert csomagról van szó, ami nem kifejezetten a kicsiknek szánt építőjáték, a célközönség egyértelműen a felnőtt rajongók,

ugyanakkor ez koránt sem jelenti azt, hogy a gyerekek számára ne lenne kiválóan játszható ez a készlet.

A holdkomp nincs a talapzathoz rögzítve, a visszatérő modul is egyetlen határozottabb mozdulattal leválasztható az alsó részről, a figuráknak van hely az űrjárműben, a zsilip nyitható, illetve vannak olyan mozgó részletek, amiknek hála konkrétan eljátszható a teljes holdra szállás. A létra mellett lenyitható a burkolat, így láthatóvá válik a kamera, ami rögzítette, ahogy Armstrong az első emberként a holdra lép, egy másik rekeszből pedig kivehető az a különleges lézeres eszköz, amit az asztronauták azért hagytak a Holdon, hogy a Földről később bármikor pontosan mérhető legyen a két égitest távolsága.

A tervezők ráadásul arról a tábláról sem feledkeztek meg, ami szintén ott maradt a misszió után a Holdon, és azt hirdeti, hogy a Földről érkezett emberek jártak az égitesten, akik békével érkeztek, az egész emberiség nevében. Az egyik elemre felhelyezhető matricáról még Neil Armstrong, Edwin E. Aldrin Jr., Michael Collins és az akkori amerikai elnök Richard Nixon aláírása is visszaköszön.

A jubileumi holdkomp készletről lényegében ugyanaz mondható el, mint a 2017-ben kiadott Saturn V rakétáról: nemcsak már-már makett igényű LEGO építőjátékról van szó, hanem egy olyan szettről, ami akár oktatási célokra is simán használható. Az összerakás során a gyerekek szórakozva ismerkedhetnek meg a holdra szállás történetével, az elkészült járművel pedig lépésről lépésre

eljátszható a legendás misszió legfontosabb mozzanata.

Ha pedig megvan mellé a Földről indított teljes rakéta (amit még mindig nem küldött nyugdíjba a LEGO), akkor az egész küldetés látványosan bemutatható – a Saturn V ugyanis fázisonként szétszedhető, és miniatűr méretben tartalmazza nemcsak a parancsnoki és leszálló modult, de azt a kapszulát is, amivel az asztronauták a küldetés végén a Csendes-óceánon landoltak.

Az űrből sosem elég

Ahogy azt említettük, a holdkomp nem kifejezetten a gyerekeknek készült, de akkor sincs gond, ha a csemeték könnyedebb űrhajós szettekre vágynak. Idén nyáron a City témán belül több ilyen készlet is napvilágot látott, és ezek között olyanokat találunk, mint egy marsi rover, egy Marskutató űrsikló, egy Hold-űrállomás vagy éppen egy műholdjavító űrhajó. Ezek kisebb és közepes készletek, de a nyár elején debütált sorozatban akadnak egészen masszív csomagok is: az egyikben egy rakéta-összeszerelő és -szállító egységet kapunk, a másikban pedig egy komplett űrrakétát és egy irányítóközpontot.

Utóbbi, a 60228-as kódszámú szett az abszolút kedvencünk, hiszen a 837 elemet tartalmazó pakk összeépítését követően egy komplett kis bázist kapunk, egy minivasúttal kiegészítve, ami az asztronautákat a kilövésre váró rakétához szállítja. A készletben összesen hat figura kapott helyet (két űrhajós, két tudós, egy kilövésirányító és technikus), de jár melléjük egy műhold, egy aprócska gurulós robot és egy rakodójármű is, szóval a játszhatóságra itt már tényleg nem lehet panasz.

A LEGO tulajdonképpen mindenkire gondolt idén nyáron: a játékos kedvű szülők a 10266-os készlettel emlékezhetnek meg az emberiség egyik legfontosabb lépésének ötvenéves évfordulójáról, miközben a gyerekek a City készletek űrhajós tagjaival utazhatnak vissza a Holdra, esetleg megcélozhatják a Marsot, vagy bármelyik másik égitestet, amelyikhez éppen kedvük szottyan.