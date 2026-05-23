„Volt néhány rossz döntésünk, ezeket pedig kivétel nélkül góllal torolta meg” – nagy verést kapott a hokiválogatott a vébén

A kapuban Vay Ádám kezdett, sokáig állta is a sarat, ám Roman Josi egy szép csel után laposan lőtt köténygólt. A második harmadban Josi beindult, előbb korongszerzés után szép cselek végén talált be, majd emberelőnyben 154,7 kilométer/órás lövése repült a hálóba. Ezzel a 23. percre már klasszikus mesterhármasnál járt a Nashville Predators védője.

A nyomás nem enyhült, Timo Meier saját kipattanóját lőtte be, Denis Malgin kontrából volt eredményes. Kapuscsere sem segített, Bálizs Bencét Calvin Thurkauf két és fél perc alatt avatta fel, Sven Andrighetto bombagóljával pedig 7-0-ra vezetett már Svájc. Bálizs akadályozásáért visszavontak a harmadik harmadban egy találatot, de nem húzták ki a mieink az utolsó játékrészt sem kapott gól nélkül. Az 53. percben Malgin középre adott korongja pattant meg Sebők Balázs korcsolyáján, majd a pakk a magyar kapus bokája mellett a gólvonal mögé csúszott, óriási pech volt magyar szempontból, Simon Knak pedig nullszögből is betalált.

„Bár az eredmény hasonló, a játékunk jobb volt, mint tavaly Svájc ellen. Az utolsó harmadban két olyan gólt kaptunk, amit ritkán látunk hokipályán. Nem arról van szó, hogy Bálizs Bencére fognék a vereségből bármit is, hiszen elképesztő a nyomás a kapusainkon is egy elitvilágbajnokságon, így előfordul a hiba. Ha ezt a két gólt nem számítjuk, máris nem annyira hasonló az eredmény a herningi 10–0-hoz” – idézte az MTI cikke Majoross Gergely szövetségi kapitányt.

Az első és a harmadik harmadban úgy játszottunk, ahogy tudunk egy ilyen topválogatott ellen, a középsőben viszont kijött, hogy a két csapat közötti eleve nagy különbséghez a második harmad nehézségei is hozzáadódtak. Ez már túl nagy teher ahhoz, hogy elbírjuk. Volt néhány rossz döntésünk, ezeket pedig kivétel nélkül góllal torolta meg az ellenfél.

Az egy győzelemmel és négy vereséggel álló magyarok legközelebb hétfőn 16.20-kor lépnek jégre, akkor a címvédő és olimpiai bajnok amerikaiak következnek.