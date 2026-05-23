Lannert Judit bemutatta, ki lesz a közoktatásért felelős államtitkár

A közoktatás megújítása az előttünk álló egyik legfontosabb és legösszetettebb feladat – írta Lannert Judit szombaton Facebook-oldalán. Az oktatási és gyermekügyi miniszter posztjában úgy fogalmazott:

Meggyőződésem, hogy akkor tudunk valódi változást elérni, ha az oktatás középpontjába újra a gyermekeket helyezzük. A modern iskola nem adminisztratív rendszer, hanem a gyerekek fejlődésének, kíváncsiságának, tehetségének és biztonságának tere.

Lannert szerint az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium ezért egy olyan szemléletváltáson dolgozik, amely egyszerre jelent gyermekközpontú gondolkodást, jövőképes tudást és 21. századi iskolát. Ennek a területnek a vezetésére kért fel két szakembert:

Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkárként, Csapodi Csaba pedig közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztosként dolgozik majd az oktatás megújításáért és a magyar gyerekek jövőjéért.

Gyerekekről szóló iskola

A miniszter posztja szerint Kókayné Lányi Marietta közel negyven éve dolgozik azért, hogy „az iskola valóban a gyermekekről szóljon”. „Tanítóként, pedagógusként, intézményalapítóként és szakmai vezetőként generációk életére volt hatással. A Gyermekek Háza alapítójaként olyan pedagógiai szemléletet képvisel, amely az elfogadásra, a személyre szabott támogatásra és a tanulás örömére épül. Különösen fontos számára az inkluzív oktatás és az SNI gyermekek támogatása” – áll a posztban.

A miniszter bejelentése szerint Csapodi Csaba közgazdász, matematikatanár, egyetemi oktató és kutató, aki az elmúlt 25 évben a közoktatás és a tanárképzés számos területén szerzett tapasztalatot. Tanított középiskolában és egyetemen, részt vett tanterv- és tankönyvfejlesztésben, érettségi vizsga átalakításában, valamint hazai és nemzetközi oktatási projektek vezetésében.

Lannert Judit pénteken a felsőoktatásért felelős államtitkárát is bemutatta, korábban pedig bejelentette, hogy Naderi Zsuzsanna lesz a Szakképzésért és Felnőttkori Tanulásért Felelős Államtitkárság munkájának vezetője, Kora Gyermekkori Jólétért felelős szakállamtitkárnak pedig Kereki Juditot kérte fel.