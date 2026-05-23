A liberális Norvégián gúnyolódó film nyerte az Arany Pálmát

Az Arany Pálmát Tilda Swinton adta át (aki a fesztiválon néhány nappal korábban egy inspiráló beszélgetésen ecsetelte a mozi fontosságát) Christian Mungiunak Fjord című filmjéért, amely egy bigott keresztény román-norvég család és a norvég gyerekvédelmi rendszer összecsapásán keresztül hatásosan szembesíti a nézőt a saját értékeivel és ítéleteivel. Itt írtunk kicsit hosszabban a filmről.

A zsűri nagydíjával Andrej Zvjagincev Minotaur című filmjét tüntették ki, amely az 1969-es A hűtlen feleség remake-je, de a házastársi dráma csak mellékszál benne a mai Oroszország kemény kritikája mellett.

A zsűri nem érte be egy rendezői díjjal: az első helyezést a fiatal spanyol rendezőpárosnak, Javier Calvónak és Javier Ambrossinak ítélték a La Bola Negra című, csaknem 90 évet felölelő, epikus meleg szerelmes filmjükért, a második helyezett pedig Pawel Pawlikowski lett a Fatherlanddel, amely 1949-ben játszódik, amikor Thomas Mann és lánya a második világháborút követően először hazalátogatnak Németországba.

A zsűri díját Valeska Grisebach vitte haza Das Getraumte Abenteur (The Dreamed Adventure) című filmjéért, amely egy bolgár kisvárosban játszódik, ahol egy régész belekeveredik egy ismerőse illegális ügyeibe és ezáltal szembesül a város eltitkolt arcával.

A színészi díjaknál is duplázott a zsűri mind a női, mind a férfi kategóriában. A két legjobb színésznő Virginie Efira és Tao Okamoto lett, akik Hamaguchi Ryusuke Soudain című filmjében egy idősek otthona igazgatóját és egy közgazdászból lett rendezőt játszanak, akik életre szóló barátságot kötnek.

A legjobb férfi színész díját Emmanuel Macchia és Valentin Campagne kapták közösen, akik a belga Lukas Dhont első világháborúban játszódó, Coward című érzékeny filmjében két egymásba szerető és kapcsolatukat titkolni kényszerülő katonát alakítanak megkapóan.

A forgatókönyvéért díjazták a Notre Salut című francia filmet, amely azt mutatja be, hogy egy hétköznapi hivatalnok hogyan válik a második világháború alatt a Vichy-kormány gyilkos gépezetének fogaskerekévé.

Az életműdíjat a kétszeres Oscar-díjas (a Funny Girl női főszerepéért 1969-ben, a Csillag születik betétdaláért 1977-ben nyert) Barbra Streisand kapta, aki azonban nem tudott személyesen eljönni a fesztiválra, így helyette Isabelle Huppert francia színésznő vette át a pálmát.