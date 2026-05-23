Lando Norris elrontotta a Mercedes tökéletes sprintfutamát

A rajtnál mindenféle probléma nélkül, tisztán jött el a mezőny, az egyetlen komoly előzést Lewis Hamilton mutatta be, aki Oscar Piastrit cserékszte be. Néhány körrel később Russell a saját csapattársával, Kimi Antonellivel csatázott az első helyért, amire a Mercedes kicsit ráfizetett.

Az olasz pilóta kétszer is elhagyta a pályát, a második eset után pedig Lando Norris meg tudta előzni. Ugyan próbálta visszaszerezni a helyét Antonelli, ez már nem jött össze neki, sőt újra letért a pályáról rövid időre. Hamilton se járt végül jól, mert egy hiba után nem csak Piastri vette vissza a helyét, hanem Charles Leclerc is megelőzte.

Russell a győzelmével kettő pontra csökkentette hátrányát a világbajnokságban. A pilóták 20 órakor a vasárnapi futam időmérőjén vesznek majd részt.