„A Ferencváros szurkolói Európa leglelkesebbjei közé tartoznak” – Robbie Keane elköszönt a Fradi szurkolóitól

Robbie Keane, az FTC vezetõedzõje a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-selejtezõjén.
2026. 05. 23. 21:23
A Ferencváros labdarúgócsapata szombaton bejelentette, hogy Robbie Keane távozott a klubtól. Az ír szakember Instagram-oldalán köszönt el a Fraditól, szurkolóktól.

„Hihetetlenül élvezetes és sikeres 16 hónap után meghoztam azt a nehéz döntést, hogy befejezem a Ferencvárosnál töltött időmet. A kezdetektől fogva az elnök, az igazgatóság, a stáb és a játékosok is befogadtak, és öröm volt velük együtt dolgozni. Együtt fantasztikus csapatot alkottunk, amely nagy sikereket hozott a klubnak, és hihetetlenül büszke vagyok arra, amit elértünk.

A Ferencváros szurkolói Európa leglelkesebbjei közé tartoznak, és az a támogatás, amelyet érkezésem pillanatától kezdve kaptam tőlük, örökre megmarad az emlékezetemben, és nagyra becsülöm. A Ferencváros egy különleges futballklub, és nem kétlem, hogy a következő években is sikeres lesz.

– írta Robbie Keane.

 

„Az első szezonomban elért bajnoki cím, majd a múlt héten megnyert Magyar Kupa olyan pillanatok, amelyekre mindig hatalmas büszkeséggel fogok visszagondolni. Soha nem fogom elfelejteni azokat a felejthetetlen estéket sem, amikor veretlenül haladtunk az Európa Ligában. Ezek olyan eredmények és emlékek, amelyek egész pályafutásom során velem maradnak. Hosszas gondolkodás és mérlegelés után úgy vélem, most jött el a megfelelő idő a továbblépésre. Nem könnyen hoztam meg ezt a döntést. Köszönöm mindenkinek a hihetetlen támogatást és a közös, felejthetetlen emlékeket. A klubnak és mindenkinek, aki hozzá kapcsolódik, csak a legjobbat kívánom a jövőben. Hajrá, Fradi” – zárta gondolatait a vezetőedző.

A 146-szoros ír válogatott egykori labdarúgó 2025. január 6-án lett a Fradi edzője, első évében bajnoki címet nyert, a második idényében Magyar Kupát nyert, valamint történelmi sikerként az Európa-ligában a 16 közé jutott csapatával. Utódját később nevezi ki a Ferencváros.

