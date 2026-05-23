Vitézy Dávid Dr. Sirály Katalint kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közigazgatási államtitkárának.

Sirály az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végzett, majd a University of Birmingham és a párizsi Panthéon–Assas II. Egyetemen is folytatott tanulmányokat, utóbbin nemzetközi építési jogból szerzett mesterdiplomát. A jogi szakvizsgát 2002-ben tette le, azóta ügyvédként tevékenykedett. Vitézy azt írja róla: Összetett, sokszor nemzetközi infrastrukturális és közlekedési beruházások, közbeszerzési eljárások és uniós finanszírozású projektek jogi támogatásán dolgozott. Minden eddigi munkájának középpontjában az állt, hogy a különböző szakmai szereplők együttműködésével, és az érdekek összehangolásával szülessenek valódi eredmények.

A miniszter közölte: Sirály Katalin államtitkárként azért fog dolgozni, hogy a minisztérium működésében „a hatalmi arrogancia és az átláthatatlanság után, a szakmai precizitás, az átláthatóság és a közérdek következetes képviselete legyen az elsődleges szempont, és a jogalkotás a magánérdek helyett végre a közjót szolgálja”.

Vitézy azt írja, hogy olyan időszakban veszik át a korábban Lázár János által vezetett tárcát, amikor „egyszerre kell helyreállítani az állam működőképességét, újraindítani a fejlesztéseket és visszaszerezni az emberek bizalmát”. Ehhez felkészült, nemzetközi tapasztalattal rendelkező és nagy teherbírású vezetőkre van szükség – tette hozzá.

A miniszter szombaton közölte: az Orbán-kormány 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadást nem tüntetett fel az idei állami költségvetésben.