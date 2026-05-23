250 magyar településre érkezett kőzúzalék az azbesztbotrányban érintett osztrák bányákból

Szombathelyen és környékén készült riport az ottani azbeszt szennyezés kapcsán 2026. május 18-án., Fotó: Adrián Zoltán / 24.hu
2026. 05. 23. 21:04
2015 és 2026 között több mint 250 magyar településre érkezett szállítmány az azbesztszennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból – derült ki egy közérdekű adatigénylésből, amit a Pénzcentrum vett észre.

Németh Martin, Bük város önkormányzatának képviselője kérte ki az adatokat a NAV-tól, weboldalára pedig kirakta a települések listáját, és egy térképen is lehet böngészni ott, hova és mennyi kőzúzalék jutott az érintett bányákból.

A képviselő jelezte, ez még nem jelenti azt, hogy ezeken a településeken fel is használták a kőzúzalékot, mindössze azt, hogy szállítottak ezekre a településekre az adott bányákból, az adatok csak az árumozgásokat mutatják. Azaz, ha ide az érintett településeken csak egy telephelyre érkezett, onnan pedig továbbszállították, arról nem tudni a NAV adatai alapján.

Az érintett időszakban négy osztrák bányából került Magyarországra az azbeszttel szennyezett zúzalékból: Badersdorfból, Bernsteinből, Pilgersdorfból és Rumpersdorfból, de a rohonvi bánya is érintett lehet.

Már több mint 300 helyszínen bukkant fel a szennyezés, három megyét biztosan érint a probléma, például Szombathelyen, Zalaegerszegen, Kőszegen és Sopronban is borítottak be felületeket azbesztes kőzúzalékkal.

A térképet itt találják, a települések listája pedig itt érhető el.

„Védjük meg a lakosság egészségét, és tudjuk meg, kik a felelősök” – azbesztszemlén jártunk Gajdos Lászlóval
Ott voltunk az élő környezetért felelős miniszter szombathelyi látogatásán, ahol Gajdos László saját benyomásokat szerezhetett az azbesztszennyezéssel sújtott területről.

Azbesztbotrány

A szennyezett kőzúzalékról szóló botrány április közepén robbant ki, először Szombathelyről érkeztek hírek, később azonban kiderült, a probléma számos más nyugat-magyarországi várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter, Gajdos László felelősségre vonást ígér az azbesztszennyezés miatt. Riportunkat az azbesztszennyezéssel érintett településekről itt találja.

László Győző szombathelyi alpolgármester az online sajtótájékoztatón.
Ausztria magára hagyta Magyarországot az azbesztszennyezéssel
Hiába tudtak az azbesztszennyezés lehetőségéről, nem szóltak róla Magyarországnak az osztrák hatóságok Szombathely városvezetése és a Greenpeace szerint. Az osztrák kormány azóta is fontos információkat hallgat el az üggyel kapcsolatban, amelyet egyébként egyáltalán nem tekint súlyos krízisnek, pedig Ausztriába is jutott bőven az egészségkárosító kövekből.
