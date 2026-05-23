Balog Zoltán az MTI-nek: Orbán és Lévai Anikó sem kért tőlem közbenjárást K. Endre ügyében

Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, Orbán Viktor és Lévai Anikó sem kérte a közbenjárását – állította Balog Zoltán református püspök az MTI-nek szombat este telefonon nyilatkozva, hozzátéve: a bicskei igazgatóhelyettes felesége kért tőle segítséget.

Balog megerősítette ugyanakkor Schanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, mely szerint „nyomatékosan kérte”, hogy K. Endre kapjon kegyelmet.

Valóban beszéltem Schanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak látom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem megérdemel még egy esélyt, ezért javaslom, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnök asszony

– idézte fel Balog.

A püspök, az Orbán-kormány korábbi minisztere úgy látja, hogy a „politikai propaganda” most el akar jutni oda, hogy valamilyen módon a Fidesz-kormányt, ezen belül Orbán Viktort és családját belekeverje a kegyelmi botrányba. Szerinte ennek semmi alapja nincsen.

Nyugodt lelkiismerettel az tudom mondani, hogy nálam megáll a történet

– fogalmazott.

Elmondta: nem gondolt arra, hogyan hathat egy ilyen hír az áldozatokra, de „jó lelkiismerettel” tudta képviselni, hogy K. Endrének valamifajta esély jár, mert alapvetően igazságtalan, ami vele történt. Balog Zoltán azt is mondta: két éve folyamatos önvizsgálatban van, hogy megértse a szerepét, és hogy mi a politikai magyarázaton túli tanulsága ennek a történetnek.

Kónya Endrét, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesét bűnsegédként elkövetett kényszerítés kísérlete miatt 2021 júliusában jogerősen 3 év 4 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélték, mert segédkezett az igazgató pedofil bűncselekményeinek eltussolásában azzal, hogy megpróbálta kényszeríteni a bántalmazott kiskorú áldozatokat terhelő vallomásaik visszavonására. Novák Katalin akkori köztársasági elnök 2023 áprilisában, a pápalátogatás alkalmából kegyelmet adott Kónya Endrének.

Az elmúlt napokban bebizonyosodott, hogy sem az Igazságügyi Minisztérium, sem Novák hivatala nem javasolt kegyelmet az ügyben, az államfő – aki 2024 februárjában, miután a döntés nyilvánosságra jutott, belebukott az ügybe – mégis annak megadásáról határozott.

Schanda Tamás a 24.hu-nak úgy nyilatkozott: Balog Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet Novák Katalintól, mivel meggyőződése volt, hogy ártatlan. Mástól a Sándor-palotához nem érkezett javaslat K. Endre ügyében, tette hozzá.