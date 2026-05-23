George Russell megnyerte a második kanadai időmérőt is

2026. 05. 23. 23:06
George Russell nyerte a Forma-1-es Kanadai Nagydíj időmérőjét.

Az első szakasz nem hozott komoly meglepetést, Sergio Pérez lehet büszke magára, mert majdnem betolta a Cadillacet Q2-be, miközben csapattársa, Valtteri Bottas csak szenvedett. Végül azonban nem jutott tovább, ahogy az Aston Martin két versenyzője sem, valamint a Williamsből Albon, a Haastól pedig Ocon.

Folytatásban Isack Hadjar húzta meg a váratlant, mert az utolsó pillanatban hatalmas időt autózva első helyen zárt. A hat kieső nem csatázott nagyot, de Nico Hülkenberg így is bosszankodhatott, csupán 29 ezredmásodperccel volt lassabb Franco Colapintónál. Rajta kívül Oliver Bearman, Carlos Sainz, az egész nap szenvedő Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto és Liam Lawson maradt le a top tízről.

Q3-ban aztán beindult az igazi száguldozás, elsőként Lando Norris állt az élre, hosszú percekig vezetett is, de végül Kimi Antonelli is megelőzte, majd George Russell a semmiből villantott egy elképesztően jó kört, amivel megnyerte az időmérőt. A brit pilóta sokáig küszködött, harmadik hely nézett ki a számára, az utolsó pillanatban ez így nagy bravúr volt tőle.

A két Mercedes mögött Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Hadjar és Charles Leclerc alkotja az élmezőnyt.

