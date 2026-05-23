cannes-ischumacher vanda
A cannes-i vörös szőnyegen lépdelt Schumacher Vanda, valaki megkérdezte, mi keresnivalója volt ott

admin Besenyei Balázs
2026. 05. 23. 19:37
cannes-i filmfesztivál 2026 :) egy hónap nem postolás után ez egy szép come back azt hiszem

Ezzel a rövid szöveggel posztolt új videót a közösségi oldalán Schumacher Vanda. Az influenszer láthatóan a fesztivál vörös szőnyegén lépdelt többedmagával estélyiben. A kommentszekcióban valaki rákérdezett, mit keresett ott, feltehetőleg influenszer mivoltára célozva.

Jött a válasz:

mert bárki, akinek van imdb-je, az akkreditálhat és részt vehet! :) az akkreditáció a weboldalon 25$!

 

