Bizonytalanság uralkodik az FTC kézilabdacsapatánál

Nagyon nehéz napja volt pénteken a Fradinak, miután előbb Robbie Keane, a labdarúgócsapat vezetőedzőjének távozását szellőztette meg a magyar sajtó, majd arról szóltak a hírek, hogy több szakosztály is bajba kerülhet. Az FTC férfi kézisei negyedik helyen zártak az NB I-ben, mégis komoly anyagi megszorítások történhettek.

Információnk szerint a játékosokat összehívták, és Paál László szakosztályvezető tájékoztatta őket a helyzetről. A játékosoknak 300 ezer forintot ajánlottak, hozzátéve, amennyiben ezt nem fogadják el, akkor az NB I-ben sem indulhat a csapat. Lapunk megkereste a klubot az üggyel kapcsolatban.

Az FTC továbbra is szeretné, hogy férfi kézilabdacsapata az élvonalban versenyezzen, az ehhez szükséges feltételek megteremtésén a klub és a szakosztály együttes erővel dolgozik. A pontos pénzügyi tervezést egyelőre számos bizonytalan tényező nehezíti. Az FTC férfi kézilabdacsapatánál az NB I-es szereplés a prioritás, klubunk vizsgálja a nemzetközi kupaindulás lehetőségét is

– közölte a Ferencváros.

A pontos fejleményekre tehát még várni kell, de nem kaptunk biztos információt a jövővel kapcsolatban.

Robbie Keane már távozott

A labdarúgócsapat éléről szombaton hivatalosan is távozott Robbie Keane, ez a hír tehát igaznak bizonyult. Az együttessel kapcsolatos híradások zömmel távozó focistákról szólnak, mintsem érkezőkről, de a jövő itt is képlékeny.