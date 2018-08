Az öt legjobb kínai autós kamera, amiért érdemes pénzt adni

XIAOMI 70 MINUTES

A Xiaomi az összes válogatásunk szerves részét képezi, hiszen a technológiai piacon szinte minden területen képesek maradandót alkotni, így van ez a DVR szegmensben is. A 70 minutes nem az első menetrögzítő kamerája a cégnek, bár egy kicsit lejjebb az is szóba fog kerülni.

Ez a legolcsóbb készülék a listánkon, de ez koránt sem jelenti azt, hogy ne tudná felvenni a versenyt a magasabb árkategóriában tanyázó eszközökkel. A kamerát Full HD felbontás, 130 fokos látószög és diszkrét megjelenés jellemzi. A Xiaomi 70 minutes ráadásul telefonos applikáción keresztül vezérelhető, bekapcsolás után automatikusan elkezd rögzíteni, természetesen micro SD kártyára.

A tesztünk során nem volt panasz a képminőségre, még sötétben is remekül teljesített. A kamera jelenleg 12 000 forintért vihető haza, és a Priority Line áfamentes szállítási mód sem kerül többe 300 forintnál.

TULAJDONSÁGOK

Felbontás: 1080p 30 FPS

Optika: f2.2, 130 fokos látószög

Bővíthetőség: micro SD, maximum 64 GB

Egyéb: Gyorsulásmérő szenzor, WiFi, mikrofon

JUNSUN S100

A Junsun főleg autós DVR-okat és GPS készülékeket gyártó vállalat, ezért bőven van tapasztalatuk a témában. Az S100 a középkategóriát képviseli, és szépen meg is állja a helyét. A 2016 óta gyártott kamera bekötéséhez részletes útmutatót mellékelnek, de ha valaki bizonytalanná válna, a tesztünkben kitérünk az üzembehelyezésre is. Az installálás után a DVR szinte észrevehetetlen belülről, a kilátásban egyáltalán nem zavar, és feltűnés nélkül végzi a dolgát, amint beindítjuk az autót.

Rögzíteni maximum 1080p felbontásban tudunk 30 fps-sel, a körfelvételt pedig 1, 3, 5 és 10 perc között változtathatjuk. Kijelző híján a dedikált telefonos applikációval konfigurálhatjuk, illetve így akár az élőképet is megtekinthetjük. A Junsun S100 jelenleg 16 000 forintért vásárolható meg, az 1000 forintos Priority Direct Mail szállítási móddal pedig áfamentesen juthatunk hozzá.

TULAJDONSÁGOK

Felbontás: 1080p 30 FPS

Optika: f2.2, 170 fokos látószög

Bővíthetőség: MicroSD, maximum 32 GB

Egyéb: Gyorsulásmérő szenzor, mozgásérzékelés, Wifi, mikrofon

SJCAM M30

Az SJCAM nem lesz ismeretlen azok számára, akik otthonosan mozognak az akciókamerák világában. Általában a „kínai GoPro”-ként hivatkoznak a márkára – nem véletlenül. Jó pár kiváló minőségű kamerával rendelkeznek, valószínűleg ezért érezték úgy, hogy az autós DVR szegmensbe is villantaniuk kell.

Az SJCAM M30 alumínium házat kapott, és igen komoly külsővel rendelkezik. A vékony házon elhelyezett „objektív” olyan mértékben lóg ki a készülék síkjából, hogy ennél fogva rögzíthetjük a szélvédőre a kamerát. Ez a termék már rendelkezik egy 3 colos kijelzővel és érintőgombokkal is, amivel a menüben történő navigálást oldotta meg a gyártó.

A felbontás Full HD, amit nem tudunk megváltoztatni, de úgyis mindenki így használná. A kütyü maximum 32 GB-os memóriakártyát fogad, amire nagyjából 5 órányi felvétel fér. A működéshez szükséges energiát szivargyújtós töltő biztosítka, így a beüzemelés pofonegyszerű. Tesztünk során elégedettek voltunk a képminőséggel, ami főleg az f2.0-s apertúrának és a WDR-nek köszönhető. A 21 000 forintos SJCAM M30 nagyon jó vétel lehet azok számára, akik egy remek autós kamerát keresnek.

TULAJDONSÁGOK

Felbontás: 1080p 30 FPS

Optika: f2.0, 140 fokos látószög

Bővíthetőség: micro SD, maximum 64 GB

Egyéb: Gyorsulásmérő szenzor, mozgásérzékelés, WiFi, mikrofon

XIAMOI MIJIA 1080p

A Xiaomi Mijia 1080p külsőre az SJCAM M30-ra hajaz, de a belső sokkal érdekesebb. A 3 colos kijelzőjű DVR a gyártó zászlóshajója az autós menetrögzítő kategóriában, és képes megszorongatni a vetélytársait. Ahogyan azt a név is sugallja, a készülék Full HD-s felbontásra képes, a hardver teljesen megegyezik a Xiaomi 70 minutes kameráéval, az optika viszont fejlődött. Egy f1.8 apertúrájú lencse került bele, így sötétben sem maradnak észrevétlenek a részletek, és emellé 160 fokos látószög dukál.

A beszerelés egyszerű, lévén egy öntapadós, gömbcsuklós konzolt kapunk, a szükséges energiát pedig egy szivargyújtós csatlakozón keresztül biztosíthatjuk. A tesztünk során remekül teljesítő DVR felvételei a részletességet tekintve nagyon jók, a színekkel volt némi probléma sötét környezetben, de ez a kamera amúgy sem arra való, hogy filmeket készítsünk vele. A jelenleg akciós készülék 19 000 forintba kerül európai raktárból, így áfamentesen juthatunk hozzá.

TULAJDONSÁGOK

Felbontás: 1080p 30 FPS

Optika: f1.8, 160 fokos látószög

Bővíthetőség: MicroSD, maximum 64 GB

Egyéb: Gyorsulásmérő szenzor, WiFi, mikrofon

AZDOME D205

Az Azdome egy kevéssé ismert márka, főleg autós menetrögzítő kamerákkal foglalkoznak, és a D205 a felső kategóriás készülékük, ez látszik magán a hardveren és az árán is. A puritán megjelenésű DVR tartozéklistája hasonló, mint a többi ilyen eszközé, az egyetlen bónusz a csomagban lapuló GPS modul, aminek hála a koordinátáinkat is menti a kütyü. A képalkotó szenzor maximum 1440p felbontásra képes, amit akár HDR módban is képes tartani 30 FPS-sel, de elérhető még az 1080p és 720p felbontás is 60 képkoca/másodperces képfrissítéssel.

A tesztünk során 3 országot jártunk meg vele és végig tökéletesen teljesített. A 170 fokos látószögnek hála az egész szélvédő területét belátja, így biztosan nem marad le semmiről. A képminőség – köszönhetően a felbontásnak és az f1.8 rekeszértéknek – szinte kifogástalan, a mellékelt szoftvernek pedig van néhány olyan, kimondottan praktikus funkciója, mint az automatikus zárolás ütközés esetén vagy a mozgásérzékelés. Az Azdome D205 jelenleg 28 000 forintos áron vásárolható meg a Priority Direct Mail áfamentes szállítási móddal.

TULAJDONSÁGOK

Felbontás: 1440p 30 FPS, 1080p 60 FPS, 720p 60 FPS

Optika: f1.8, 170 fokos látószög

Bővíthetőség: MicroSD, maximum 512 GB

Egyéb: GPS, Gyorsulásmérő szenzor, WiFi, mikrofon

