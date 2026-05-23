Franciaország kitiltja a területéről Izrael szélsőjobboldali belbiztonsági miniszterét, Itamar Ben-Gvirt – jelentette be szombaton Jean-Noël Barrot.

A francia külügyminiszter hozzátette: a lépés tükrözi a világ kormányai körében egyre növekvő felháborodást a Gázába tartó aktivista flottilla elleni izraeli fellépés miatt.

A mai naptól kezdve Itamar Ben-Gvirnek tilos francia területre lépnie

– írta az X-en Barrot, hozzátéve, hogy

olasz kollégájával együtt arra kéri az Európai Uniót, hogy vezessen be szankciókat Ben-Gvir ellen.

„Üdvözlünk Izraelben”

A Global Sumud Flotilla (GSF) kezdeményezés részeként több mint 50 hajó indult el Törökországból múlt csütörtökön, a fedélzetükön szimbolikus mennyiségű segélyszállítmánnyal Palesztina, azon belül Gáza felé. A hajókon több mint 40 ország állampolgárai, összesen 430 ember tartózkodott.

Izrael a segélyakciót „a Hamász érdekében végrehajtott PR-fogásnak” minősítette.

Hétfő reggel izraeli kommandósok kezdték el feltartóztatni a flottát a Ciprustól nyugatra fekvő nemzetközi vizeken, körülbelül 460 kilométerre a tengeri blokád alatt álló Gázai övezet partjaitól. A GSF szervezői szerint kedd estére az összes hajót feltartóztatták, egynek azonban sikerült 80 tengeri mérföldre megközelítenie a palesztin területet.

Az aktivisták Izraelt „illegális, nyílt tengeri agresszióval” vádolták. Állításuk szerint az izraeli kommandósok hat hajóra tüzet nyitottak, vízágyúkat vetettek be, és az egyik hajónak szándékosan nekimentek. Az IDF azt közölte, hogy éles lőszert nem használtak.

Szerda reggel az Adalah jogvédő szervezet közölte, hogy az aktivistákat akaratuk ellenére Izrael területére szállították, és az asdodi kikötőben tartják őket fogva.

Ben-Gvir szerdán tette közzé a videót, ami nemzetközi felháborodást okozott. Ezen az látható, ahogyan

a szélsőjobboldali politikus a kikötőben egy nagy izraeli zászlót lenget több tucat hátrakötött kezű, térdelő aktivista között, és héberül azt mondja: „Üdvözlünk Izraelben. Mi vagyunk az urak.”

A videóban egyebek mellett Ben-Gvir fegyveres őröket bátorít, akik éppen a fejénél fogva a földre taszítanak egy nő aktivistát, aki azt skandálta, hogy „szabad, szabad Palesztina”.