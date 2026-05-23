Gyorsan lezárult a nyomozás, miután a holttestről kiderült, hogy nem egy hulla

Május 21-én több peterborough-i lakos is úgy látta, az egyik idősotthon mellett, a bokrok között egy holttest fekszik. Egy helyi képviselő elmondása szerint ő 12 üzenetet és négy homályos fotót is kapott a hullával kapcsolatban.

Nagy volt a riadalom, de nem sokáig, még mielőtt a rendőröket felhívták volna, rájöttek, a bokrok között az nem egy hulla, hanem egy szexbábu

– számolt be róla a Peterborough Telegraph, ahogy arról is: az otthon munkatársai gyorsan eltávolították a babát, és kidobták egy kukába, hogy ne okozzon további riadalmat az ottlakókban.

A »holttest« egy eldobott szexbabának bizonyult. Ami őszintén szólva tökéletesen leírja Peterborough-t. Nincs gyilkossági rejtély… csak valaki otthagyta a felfújható barátnőjét egy bokorban, egy elhagyott szőnyeg és egy kátyú mellett

– nyilatkozták a lapnak.