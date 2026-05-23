Hivatalos: Robbie Keane távozott a Ferencvárostól

Az FTC rövid közleménye szerint az ír szakember saját maga döntött úgy, hogy távozik.

A 146-szoros ír válogatott egykori labdarúgó 2025. január 6-án lett a Fradi edzője, első évében bajnoki címet nyert, a második idényében Magyar Kupát nyert, valamint történelmi sikerként az Európa Ligában a 16 közé jutott csapatával. Utódját később nevezi ki a Ferencváros.

Nem volt kibékülve a magyaros ajánlással, de jól érezte magát

A Fradi idén az utolsó fordulóig harcban volt a bajnoki címért, ám végül a Győr lett a befutó, amely ezzel megszakította a rekordbajnok 2019 óta tartó egyeduralmát.

Keane az idény során többször is reklamált az ötmagyaros ajánlás miatt, kiemelve, hogy nem könnyíti meg a dolgát, hogy más csapatban kell gondolkodnia a nemzetközi porondon és másban az NB I-ben. Az utolsó forduló után azt is elmondta, hogy Varga Barnabás (AEK Athén) és Tóth Alex (Bournemouth) eligazolása is szerepet játszott abban, hogy nem jött össze a címvédés.

Keane-t a szezon során két korábbi klubjával, a Tottenhammel és a Celtickel is összeboronálták, és a pletykákról pár napja azt mondta: „A spekulációkkal én is tisztában vagyok, de ezeket mindig ignoráltam.

Nagyon jól érzem magam itt, mert ez egy kiváló klub, kiváló elnökkel és kiváló emberekkel a háttérben, akiket a nagyközönség nem is ismer. Pár hét szünet után még eltökéltebben térek vissza.

Az edzőnek volt egy érdekes mondata is, amikor azt ecsetelte, hogy a kormányváltás miatt aggódnak a klub szurkolói, és hozzátette: „tiszta helyzet kell a kormányzattól”. Ez a téma Ziccer legutóbbi adásában is szóba került.

Gondok a Fradinál?

Pénteken már felröppent Keane távozásáról a pletyka, de amellett arról is lehetett olvasni, hogy megszűnik az NB I 4. helyén végzett férfi kézilabdacsapat is. Információnk szerint a játékosokat összehívták, és Paál László szakosztályvezető tájékoztatta őket a helyzetről. A játékosoknak 300 ezer forintot ajánlottak, hozzátéve, amennyiben ezt nem fogadják el, akkor az NB I-ben sem indulhat a csapat.

Arról is hallani lehetett a napokban, hogy más szakosztályok is bajba kerülhetnek anyagilag, de konkrétumról sehol nem lehetett egyelőre olvasni. Egy biztos, az FTC háza tájáról egyelőre nem olyan hírek érkeznek, amilyenekre a szurkolóik vágynak.