Halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanújával indult nyomozás a tiszaújvárosi robbanás kapcsán

Szajki Bálint / 24.hu
admin Dienes Gábriel
2026. 05. 23. 15:02
Szajki Bálint / 24.hu
Az eljárás részletei később még változhatnak.

Foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a Mol tiszaújvárosi telephelyén történt robbanással kapcsolatban – írta a rendőrség közlése alapján a boon.hu. Közölték, hogy a későbbi rendőrségi és katasztrófavédelmi vizsgálatok eredményei alapján a minősítés és az eljárás részletei még változhatnak.

Szombaton a Debreceni Egyetem Klinikai Centruma közölte, hogy stabil az állapota a négy érintettnek, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak kórházba a robbanás sérültjei közül. Azt írták: „a kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil, egyikük lélegeztetésre szorul.”

Ahogy beszámoltunk róla, a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin–1 üzem újraindítása során péntek reggel robbanás történt. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A helyszínre három mentőhelikopter érkezett, két sérültet már péntek délután hazaengedtek a kórházból.

A tűzoltók péntek délelőtt eloltották a tüzet. A balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag-ellátására.

