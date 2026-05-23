„Biztos vagyok benne, nem mindenki ért egyet a döntéssel” – elköszönt szélsőjétől a Veszprém

A klub honlapja kiemelte, hogy több magyar kézist szeretne a jövőben a csapatban tudni, ezért nem hosszabbítottak szerződést a 36 éves játékossal. A beszámoló szerint Gáncs-Pető Máté fogja pótolni őt a keretben.

„Elképesztően nehéz döntést kellett meghoznunk. Bjarki a Magyar Kupa négyes döntőjében is megmutatta, még mindig klasszis a posztján. Ugyanakkor Máté minden várakozást felülmúló tempóban fejlődött, vezetőedzőnk, Xavi Pascual már a mostani idényben is többször a magyar bajnokság legjobb szélsőjének nevezte. Tizennyolc éves, ennyi idősen és ilyen tehetséggel megáldva neki folyamatosan játszania kell. Felelős vezetőkként a mi feladatunk, hogy megteremtsük ennek a kereteit.

Biztos vagyok benne, nem mindenki ért egyet a döntéssel, de a klub közép- és hosszú távú céljait figyelembe véve nekünk most el kell engednünk Bjarki kezét. Kiváló ember, remek csapattárs és jó ember, de a profi sport velejárója, hogy olykor kemény döntéseket kell hoznunk

– mondta Dr. Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója.

Elísson 2022-ben szerződött Veszprémbe, három-három bajnoki címet és Magyar Kupát nyert, négy idény alatt csaknem 400 gólt dobott. Gáncs-Pető mellett Hugo Descat lesz a keret másik balszélsője a következő idényben.