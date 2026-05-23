Tűz martaléka lett a japán buddhista templom, ahol az 1200 éves „örök lángot” őrizték

A délnyugat-japán Mijadzsima szigeten, a Miszen-hegy csúcsának közelében található történelmi singon buddhista helyszín, a Reikadó csarnok teljesen leégett május 20-án. A templom adott otthont az „örök lángnak”, amelyről buddhista spirituális vezetők úgy vélik, hogy több mint 1200 éve ég – írta a WION.

Öröm az ürömben, hogy a hatóságok szerint senki sem sérült meg, az örök lángot pedig egy másik helyre szállították, mielőtt a szerkezet összeomlott.

Sok együttérző üzenetet kaptunk. Köszönjük az aggódást

– közölte a Daisóin (Daisho-in) templom a weboldalán közzétett közleményében.

A hatóságok vizsgálják a tűz okát.

A Buddhist hall in Western Japan known for housing an „eternal flame” that has been burning for over 1,000 years caught fire and burned to the ground on Miyajima Island. pic.twitter.com/8HPHGdDu4A — The Associated Press (@AP) May 21, 2026

A helyi tűzoltóság közlése szerint szerdán, helyi idő szerint reggel 8:32-kor kapták a jelzést a templom egyik tisztviselőjétől, hogy a Reikadó csarnok lángokban áll. A Japan Times beszámolója szerint a hatóságok azt vizsgálják, hogy az örök láng véletlenül terjedt-e át a környező építményre.

A 450 méter magas Miszen-hegynél a tűzoltók rendkívüli logisztikai nehézségekkel szembesültek az oltásnál. Több mint 30 tűzoltó és egy helikopter egy órán át küzdött a tűzzel.

A csarnokot többször is sújtották már természeti katasztrófák és tűzvészek, többek között 2005-ben is, amikor egy véletlen tűzeset során éghető anyagok robbantak fel.

Reikadó csarnok

Úgy tartják, a lángot először a híres buddhista szerzetes, Kúkai (Kobo Daishi) gyújtotta meg, aki a kilencedik században alapította meg a singon buddhizmus iskoláját. Az aszketikus képzéséhez használta. A singon buddhisták úgy vélik, hogy a láng felett egy vasüstben forralt víz gyógyító tulajdonságokkal rendelkezik, és szerencsét hoz.

Később ugyanezzel a lánggal gyújtották meg a Béke Lángját a Hirosimai Béke Emlékparkban.