Földrengés rázta meg Hawaii legnagyobb szigetét, ahol a világ egyik legaktívabb vulkánja található

I. NOYAN YILMAZ / SCIENCE PHOTO LI / NYI / Science Photo Library via AFP
A Kilauea lejtői a Hawaii szigeten.
Dienes Gábriel
2026. 05. 23. 15:36
A Kilauea vulkán helyzetét vizsgálják a hatóságok.

Helyi idő szerint pénteken késő este 6-os erősségű földrengés rázta meg Honaunau-Napoopoo település környékét a Hawaii szigeten – írta a Reuters.

Az amerikai állam vulkánmegfigyelő központja vizsgálja a Kilauea vulkán helyzetét – közölte az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata (USGS).

A Kilauea a világ egyik legaktívabb vulkánja, amely Hawaii központi szigetén található.

Az USGS Hawaii Vulkánmegfigyelő Központja előrejelzési modellekre hivatkozva azt közölte, hogy a következő kitörés május 24. és 27. között várható.

Az USGS szerint a pénteki földrengés körülbelül 23 kilométer mélyről eredt.

