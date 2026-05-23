Helyi idő szerint pénteken késő este 6-os erősségű földrengés rázta meg Honaunau-Napoopoo település környékét a Hawaii szigeten – írta a Reuters.

Az amerikai állam vulkánmegfigyelő központja vizsgálja a Kilauea vulkán helyzetét – közölte az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata (USGS).

A Kilauea a világ egyik legaktívabb vulkánja, amely Hawaii központi szigetén található.

Az USGS Hawaii Vulkánmegfigyelő Központja előrejelzési modellekre hivatkozva azt közölte, hogy a következő kitörés május 24. és 27. között várható.

Az USGS szerint a pénteki földrengés körülbelül 23 kilométer mélyről eredt.